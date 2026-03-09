La crise du marché de la mémoire NAND est pire que celle de la DRAM. Samsung va doubler ses prix pour le deuxième trimestre consécutif.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
La crise du marché de la mémoire NAND est pire que celle de la DRAM. Samsung v...
Publié le: 09/03/2026 @ 13:53:48: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielBien que la crise la plus médiatisée sur le marché de la mémoire DRAM ces derniers mois ait été celle de l'industrie informatique, cette dernière est confrontée à un autre défi sérieux qui ne cesse de s'aggraver. Il s'agit bien sûr de la mémoire flash NAND, utilisée notamment dans les SSD. Selon de récents articles de la presse sud-coréenne, Samsung envisage de nouvelles hausses de prix significatives, susceptibles d'impacter fortement le marché des ordinateurs personnels. D'après Sedaily, le géant sud-coréen prévoit d'augmenter à nouveau les prix de la mémoire NAND au deuxième trimestre, jusqu'à 100 %. À noter qu'une hausse similaire a déjà été appliquée au premier trimestre. Si les prévisions se confirment, Samsung augmentera les prix de la mémoire NAND de plus de 200 % en 2026. Cette hausse considérable pourrait entraîner une augmentation significative du coût de nombreux appareils électroniques. Les experts soulignent que les fabricants de mémoire sont actuellement en position de force. La demande de puces mémoire est si forte que les clients, notamment les fabricants d'ordinateurs, n'ont souvent d'autre choix que d'accepter les prix imposés. L'une des principales raisons de la hausse des prix est le développement rapide des infrastructures d'IA. Ces dernières années, les centres de données de grande envergure ont commencé à utiliser non seulement la DRAM, mais aussi des supports de stockage NAND rapides pour traiter d'énormes volumes de données. Les systèmes d'IA modernes, notamment ceux qui gèrent de longs contextes dans les modèles de langage, utilisent de plus en plus de baies SSD de grande capacité dans les serveurs et les racks de calcul. Cette évolution entraîne une croissance de la demande des entreprises technologiques et des hyperscalers bien plus rapide que sur le marché grand public traditionnel.

Samsung n'est pas la seule entreprise à prévoir des hausses de prix. D'autres grands fabricants de mémoire, comme SK Hynix et Kioxia, envisageraient des mesures similaires. Il est à noter que les prix de la mémoire NAND ont déjà augmenté d'environ 450 % au cours de l'année écoulée. Cette hausse s'explique à la fois par la popularité croissante des infrastructures d'IA et par les difficultés rencontrées par les fabricants pour équilibrer leur production entre DRAM et NAND. Cette situation pourrait s'avérer très problématique pour le marché des PC. La hausse des prix de la mémoire NAND entraînerait une augmentation du coût des SSD, ainsi que des dépenses supplémentaires pour les fabricants d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de bureau pré-assemblés. En pratique, cela pourrait mener à un scénario similaire à la crise de la DRAM, mais avec une augmentation des prix beaucoup plus brutale.
« Nouveau processeur Intel Core Ultra 5 25...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 09-03MatérielIls dégradent délibérément le matériel et les jeux après leur achat. Un rapport norvégien dénonce vivement l'industrie technologique.
 09-03MatérielUn ordinateur portable Lenovo recevra de la mémoire LPCAMM2
 06-03MatérielSamsung va augmenter les prix de sa mémoire NAND
 06-03MatérielLes employés de Meta peuvent voir tout ce que vous enregistrez, même depuis votre chambre ou votre salle de bain.
 05-03MatérielLes bots s'arrachent la DDR5. Les centres de données font grimper les prix de la mémoire.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Matériel09-03
La crise du marché de la mémoire NAND est pire que celle de la DRAM. Samsung va doubler ses prix pour le deuxième trimestre consécutif.
 Intel09-03
Nouveau processeur Intel Core Ultra 5 250K Plus testé : un bond en avant considérable en matière de multithreading
 Matériel09-03
Ils dégradent délibérément le matériel et les jeux après leur achat. Un rapport norvégien dénonce vivement l'industrie technologique.
 Firefox09-03
Une cause inhabituelle de plantages de Firefox. Certains pourraient être dus aux radiations cosmiques.
 Matériel09-03
Un ordinateur portable Lenovo recevra de la mémoire LPCAMM2
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page