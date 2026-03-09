La crise du marché de la mémoire NAND est pire que celle de la DRAM. Samsung va doubler ses prix pour le deuxième trimestre consécutif.

Bien que la crise la plus médiatisée sur le marché de la mémoire DRAM ces derniers mois ait été celle de l'industrie informatique, cette dernière est confrontée à un autre défi sérieux qui ne cesse de s'aggraver. Il s'agit bien sûr de la mémoire flash NAND, utilisée notamment dans les SSD. Selon de récents articles de la presse sud-coréenne, Samsung envisage de nouvelles hausses de prix significatives, susceptibles d'impacter fortement le marché des ordinateurs personnels. D'après Sedaily, le géant sud-coréen prévoit d'augmenter à nouveau les prix de la mémoire NAND au deuxième trimestre, jusqu'à 100 %. À noter qu'une hausse similaire a déjà été appliquée au premier trimestre. Si les prévisions se confirment, Samsung augmentera les prix de la mémoire NAND de plus de 200 % en 2026. Cette hausse considérable pourrait entraîner une augmentation significative du coût de nombreux appareils électroniques. Les experts soulignent que les fabricants de mémoire sont actuellement en position de force. La demande de puces mémoire est si forte que les clients, notamment les fabricants d'ordinateurs, n'ont souvent d'autre choix que d'accepter les prix imposés. L'une des principales raisons de la hausse des prix est le développement rapide des infrastructures d'IA. Ces dernières années, les centres de données de grande envergure ont commencé à utiliser non seulement la DRAM, mais aussi des supports de stockage NAND rapides pour traiter d'énormes volumes de données. Les systèmes d'IA modernes, notamment ceux qui gèrent de longs contextes dans les modèles de langage, utilisent de plus en plus de baies SSD de grande capacité dans les serveurs et les racks de calcul. Cette évolution entraîne une croissance de la demande des entreprises technologiques et des hyperscalers bien plus rapide que sur le marché grand public traditionnel.
Samsung n'est pas la seule entreprise à prévoir des hausses de prix. D'autres grands fabricants de mémoire, comme SK Hynix et Kioxia, envisageraient des mesures similaires. Il est à noter que les prix de la mémoire NAND ont déjà augmenté d'environ 450 % au cours de l'année écoulée. Cette hausse s'explique à la fois par la popularité croissante des infrastructures d'IA et par les difficultés rencontrées par les fabricants pour équilibrer leur production entre DRAM et NAND. Cette situation pourrait s'avérer très problématique pour le marché des PC. La hausse des prix de la mémoire NAND entraînerait une augmentation du coût des SSD, ainsi que des dépenses supplémentaires pour les fabricants d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de bureau pré-assemblés. En pratique, cela pourrait mener à un scénario similaire à la crise de la DRAM, mais avec une augmentation des prix beaucoup plus brutale.
Samsung n'est pas la seule entreprise à prévoir des hausses de prix. D'autres grands fabricants de mémoire, comme SK Hynix et Kioxia, envisageraient des mesures similaires. Il est à noter que les prix de la mémoire NAND ont déjà augmenté d'environ 450 % au cours de l'année écoulée. Cette hausse s'explique à la fois par la popularité croissante des infrastructures d'IA et par les difficultés rencontrées par les fabricants pour équilibrer leur production entre DRAM et NAND. Cette situation pourrait s'avérer très problématique pour le marché des PC. La hausse des prix de la mémoire NAND entraînerait une augmentation du coût des SSD, ainsi que des dépenses supplémentaires pour les fabricants d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de bureau pré-assemblés. En pratique, cela pourrait mener à un scénario similaire à la crise de la DRAM, mais avec une augmentation des prix beaucoup plus brutale.
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-03MatérielIls dégradent délibérément le matériel et les jeux après leur achat. Un rapport norvégien dénonce vivement l'industrie technologique.
06-03MatérielLes employés de Meta peuvent voir tout ce que vous enregistrez, même depuis votre chambre ou votre salle de bain.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité