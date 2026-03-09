Nouveau processeur Intel Core Ultra 5 250K Plus testé : un bond en avant considérable en matière de multithreading

 Se connecter 
Publié le: 09/03/2026 @ 13:52:45: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelPeu avant son lancement officiel, les premiers résultats de tests de performances du processeur Intel Core Ultra 5 250K Plus ont fuité en ligne. Il s'agit de l'un des trois modèles qui composeront la future gamme Arrow Lake Refresh pour ordinateurs de bureau. Cette gamme comprendra également le Core Ultra 7 270K Plus et le Core Ultra 5 250KF Plus, la variante « KF » étant dépourvue de carte graphique intégrée. Le processeur Intel Core Ultra 5 250K Plus vise le segment milieu de gamme, mais selon les premières données, il pourrait s'avérer être l'un des processeurs Intel les plus efficaces de cette catégorie. Le processeur a été repéré dans la base de données de benchmarks PassMark, un outil de comparaison de performances CPU très répandu. Lors du test multithread, la puce a obtenu un score de 50 478 points, tandis que lors du test monothread, elle a atteint 4 854 points. Bien qu'une seule entrée soit actuellement disponible dans la base de données, les résultats indiquent une nette amélioration des performances par rapport à son prédécesseur, le Core Ultra 5 245K. Si les performances monocœur n'ont progressé que d'environ 3 %, la différence pour les tâches multithread atteint 16,6 %. La principale nouveauté de ce modèle réside dans le nombre accru de cœurs à faible consommation. Le Core Ultra 5 250K Plus intègre quatre cœurs Efficient supplémentaires, améliorant considérablement les performances en multitâche et dans les tâches multithreadées. D'après les informations actuelles, ce processeur offrira une configuration de 18 cœurs (6 processeurs et 12 processeurs) et 18 threads, avec une fréquence d'horloge maximale d'environ 5,3 GHz. Il se positionne ainsi entre le Core Ultra 5 245K et le Core Ultra 7 265K, plus haut de gamme.

Pour l'instant, les performances en jeu laissent à désirer, un critère pourtant essentiel pour de nombreux utilisateurs lors du choix d'un processeur. La génération précédente d'Arrow Lake offrait de bonnes performances pour les applications bureautiques et multitâches, mais c'est bien le jeu qui déterminera le véritable succès de cette nouvelle série, et à cet égard, les processeurs Blue Lake étaient nettement inférieurs aux Ryzen. Le prix reste également une grande inconnue, mais si Intel maintient un niveau de coût similaire à celui de son prédécesseur, le Core Ultra 5 250K Plus pourrait devenir une proposition très intéressante pour les joueurs et les utilisateurs à la recherche d'un processeur puissant pour un nouvel ordinateur.
