Une cause inhabituelle de plantages de Firefox. Certains pourraient être dus aux radiations cosmiques.

Un ingénieur de Firefox a remarqué un problème assez inhabituel qui pourrait être l'une des causes des plantages du programme. Selon son analyse, certaines erreurs signalées pourraient même être liées à la modification accidentelle d'un seul bit dans la mémoire de l'ordinateur. Cela provoque une modification de la valeur d'une cellule mémoire, passant de 0 à 1 ou inversement, alors que cela ne devrait pas se produire. Un changement aussi minime peut, dans certaines situations, entraîner un dysfonctionnement de l'application, voire sa fermeture inopinée. Gabriele Svelto, ingénieur senior travaillant sur Firefox, est parvenu à cette conclusion. Son analyse s'appuyait sur les données issues des rapports d'erreurs automatisés soumis par les utilisateurs du navigateur. En une seule semaine, Mozilla a reçu près d'un demi-million de signalements de plantages de programmes. L'analyse a également utilisé un nouvel outil de diagnostic qui s'exécute sur l'ordinateur de l'utilisateur lorsqu'une erreur se produit et vérifie l'état de la mémoire vive (RAM). D'après ces données, l'ingénieur a estimé que jusqu'à 10 % des pannes pouvaient être attribuées à des modifications aléatoires de bits en mémoire. Après avoir éliminé les erreurs dues à un manque de ressources système, comme une insuffisance de RAM disponible, ce chiffre pourrait atteindre 15 %.
Les modifications aléatoires de bits en mémoire peuvent avoir de nombreuses causes. Elles sont souvent dues à des problèmes électriques, à l'instabilité du système, à des températures élevées ou à l'usure normale des composants informatiques. De telles situations peuvent également être causées par des erreurs de fabrication dans la RAM ou par des interférences entre cellules de mémoire adjacentes. L'une des causes les plus inhabituelles pourrait également être le rayonnement cosmique. Dans de rares cas, des particules de haute énergie provenant de l'espace peuvent pénétrer les composants électroniques et affecter le fonctionnement des cellules de mémoire individuelles. Ce problème est bien connu dans les systèmes spatiaux. C'est pourquoi les dispositifs envoyés en orbite ou dans l'espace utilisent des composants spéciaux résistants aux radiations. Ils utilisent également des systèmes de contrôle d'erreurs très sophistiqués, capables de détecter et de corriger automatiquement les modifications apportées aux bits individuels en mémoire. Sur les ordinateurs ordinaires utilisés par les particuliers, de telles protections sont beaucoup plus simples, voire inexistantes.
L'ingénieur de Mozilla souligne que le problème des modifications aléatoires de bits n'est pas propre aux ordinateurs personnels. Tout appareil électronique utilisant de la mémoire peut potentiellement rencontrer un phénomène similaire. Cela concerne notamment les smartphones, les routeurs, les imprimantes et les ordinateurs portables. En pratique, ces situations sont relativement rares, mais compte tenu du nombre d'appareils utilisés, elles peuvent se produire plus fréquemment qu'on ne le pense. L'auteur de l'analyse souligne cependant lui-même qu'il est très difficile de déterminer précisément l'ampleur du problème. Le vérificateur de mémoire, qui s'exécute après un plantage de Firefox, n'examine qu'une petite partie de la mémoire disponible et ne dure que très peu de temps.
