Un ordinateur portable Lenovo recevra de la mémoire LPCAMM2
Publié le: 09/03/2026 @ 13:45:56: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielFace à la pénurie de mémoire, les fabricants d'ordinateurs recherchent des fournisseurs alternatifs pour cette ressource de plus en plus rare et coûteuse. Dans ce contexte, Lenovo a déjà commencé à utiliser de la mémoire du fabricant chinois CXMT dans certains modèles d'ordinateurs portables. De plus, l'entreprise étend officiellement l'utilisation de la norme LPCAMM2 dans ses ordinateurs portables grand public, après son lancement sur le ThinkPad P1 Gen 7 en 2024. La LPCAMM2 est un nouveau format de mémoire qui combine les performances de la LPDDR5X avec la possibilité d'extension des modules SODIMM standard. Le ThinkBook 16+ sera probablement l'un des premiers appareils grand public Lenovo à intégrer cette mémoire. Cet ordinateur portable offre jusqu'à 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533 et est équipé d'un processeur Intel Core Ultra X7 385H avec carte graphique intégrée Arc B390, utilisant les premiers modules de mémoire CXMT.

Fin 2018, CXMT a présenté ses modules de mémoire DDR5-8000 et LPDDR5X-10667 au salon China International Semiconductor Expo 2025. Cette annonce a probablement incité de nombreux fabricants d'ordinateurs à rechercher des alternatives aux fournisseurs traditionnels tels que SK Hynix, Samsung et Micron, dont les approvisionnements sont actuellement fortement limités en raison de la priorité accordée aux commandes d'accélérateurs d'IA. Apple envisagerait même une collaboration avec les fabricants chinois de semi-conducteurs CXMT et YMTC pour la future gamme iPhone 18. La pénurie de mémoire pourrait donc bientôt s'atténuer.

https://i.ibb.co/vvMYrjj9/icon.webp
