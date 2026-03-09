 Se connecter 
Publié le: 09/03/2026 @ 13:39:59: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSelon une source interne au sein de la communauté des développeurs, la prochaine Xbox (Project Helix) ne prendrait plus en charge les applications natives créées avec le kit de développement de jeux (GDK) actuel. La console s'appuierait exclusivement sur la plateforme Windows universelle (UWP), déjà utilisée pour les applications de l'écosystème Windows. D'après cette source , il s'agirait moins d'une console de jeux traditionnelle et davantage d'un système fortement inspiré du PC. Elle utiliserait une interface Windows plein écran pour une expérience de jeu similaire à celle d'une console.Si ces informations sont confirmées, les jeux seraient développés et distribués comme des applications pour le Microsoft Store. Les développeurs n'auraient plus besoin de créer une version Xbox distincte, mais pourraient distribuer leurs jeux via une plateforme commune. Les catalogues de jeux existants resteraient accessibles grâce à une solution d'émulation pour assurer la rétrocompatibilité.

Cette source interne y voit l'expression de la stratégie commerciale actuelle de Microsoft : les revenus issus des logiciels et des services sont considérés comme le pilier central de l'activité Xbox. Les exclusivités pourraient limiter les revenus à court terme, car elles empêcheraient les ventes sur d'autres plateformes.La future console Xbox est également décrite comme relativement chère et destinée à un public restreint ; son approche rappelle davantage une version stationnaire d'appareils comme la ROG Xbox Ally qu'une console grand public classique. Microsoft n'a pas confirmé ces affirmations.
