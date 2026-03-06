Samsung va augmenter les prix de sa mémoire NAND

Selon des sources internes, le prix de la mémoire NAND de Samsung va fortement augmenter. Le géant sud-coréen, comme pour la DRAM, entend tirer profit de la demande du secteur de l'intelligence artificielle. D'après le média coréen Sedaily, Samsung prévoit une hausse de 100 % au deuxième trimestre, après une augmentation similaire au premier trimestre. Cela signifie que l'entreprise a augmenté les prix de la NAND de plus de 200 % rien que cette année. Cette flambée des prix entraînera presque inévitablement une augmentation significative du coût des appareils utilisant ces puces, et certains produits pourraient devenir tout simplement inabordables pour les consommateurs. Le principal moteur de ces hausses de prix est le secteur de l'intelligence artificielle.
Les prix de la mémoire NAND auraient augmenté d'environ 450 % rien que l'année dernière. Cette hausse s'explique non seulement par la demande des entreprises spécialisées en IA, mais aussi par les efforts des fabricants pour équilibrer leur production entre DRAM et NAND. Le rôle de la mémoire NAND dans les charges de travail d'IA a récemment connu une forte augmentation ; par exemple, les SSD sont déjà utilisés dans de grands systèmes d'IA comme Vera Rubin pour traiter des tâches contextuelles de longue durée. Face à cette demande, des fournisseurs tels que Samsung, SanDisk, SK Hynix et Kioxia préparent d'importantes augmentations de prix, cherchant à tirer profit de la demande des principaux fournisseurs de cloud pour générer des revenus et amortir leurs coûts de production.
