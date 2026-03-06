 Se connecter 
 Se connecter 
        
Samsung va augmenter les prix de sa mémoire NAND
Publié le: 06/03/2026 @ 19:00:39: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSelon des sources internes, le prix de la mémoire NAND de Samsung va fortement augmenter. Le géant sud-coréen, comme pour la DRAM, entend tirer profit de la demande du secteur de l'intelligence artificielle. D'après le média coréen Sedaily, Samsung prévoit une hausse de 100 % au deuxième trimestre, après une augmentation similaire au premier trimestre. Cela signifie que l'entreprise a augmenté les prix de la NAND de plus de 200 % rien que cette année. Cette flambée des prix entraînera presque inévitablement une augmentation significative du coût des appareils utilisant ces puces, et certains produits pourraient devenir tout simplement inabordables pour les consommateurs. Le principal moteur de ces hausses de prix est le secteur de l'intelligence artificielle.

Les prix de la mémoire NAND auraient augmenté d'environ 450 % rien que l'année dernière. Cette hausse s'explique non seulement par la demande des entreprises spécialisées en IA, mais aussi par les efforts des fabricants pour équilibrer leur production entre DRAM et NAND. Le rôle de la mémoire NAND dans les charges de travail d'IA a récemment connu une forte augmentation ; par exemple, les SSD sont déjà utilisés dans de grands systèmes d'IA comme Vera Rubin pour traiter des tâches contextuelles de longue durée. Face à cette demande, des fournisseurs tels que Samsung, SanDisk, SK Hynix et Kioxia préparent d'importantes augmentations de prix, cherchant à tirer profit de la demande des principaux fournisseurs de cloud pour générer des revenus et amortir leurs coûts de production.
« Le nouveau processeur M5 Max s'est avér...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 06-03MatérielLes employés de Meta peuvent voir tout ce que vous enregistrez, même depuis votre chambre ou votre salle de bain.
 05-03MatérielLes bots s'arrachent la DDR5. Les centres de données font grimper les prix de la mémoire.
 27-02MatérielQualcomm a changé d'avis concernant la production de puces de jeu pour consoles portables.
 27-02MatérielLa NVIDIA Shield TV ne meurt jamais : une nouvelle mise à jour majeure arrive.
 27-02MatérielLe dernier pilote graphique de NVIDIA est une catastrophe. Il pourrait même endommager votre carte graphique.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Matériel06-03
Samsung va augmenter les prix de sa mémoire NAND
 Apple06-03
Le nouveau processeur M5 Max s'est avéré à peine plus puissant que le M4 Max.
 Android06-03
Une application consomme excessivement la batterie de votre smartphone ? Android a la solution.
 Internet06-03
Les États-Unis préparent une riposte spatiale. L'Europe risque de perdre l'accès au marché des satellites.
 Jeux Vidéos06-03
Test Nioh 3 (PS5) - Un voyage à travers les âges
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page