Le nouveau processeur M5 Max s'est avéré à peine plus puissant que le M4 Max.
Publié le: 06/03/2026 @ 18:59:46: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLa nouvelle architecture Fusion a permis à Apple d'intégrer davantage de cœurs dans le processeur M5 Max. Dans sa configuration maximale, il dispose de six super cœurs et de douze cœurs hautes performances, ce qui devrait lui conférer des performances multithread exceptionnelles. Cependant, des résultats de tests de performances monocœur et multicœur récemment divulgués montrent une augmentation négligeable par rapport au M4 Max. Si cela peut être décevant, il y a néanmoins un point positif : le M5 Max surpasse toujours le processeur phare M3 Ultra pour stations de travail dans les mêmes tests, ce qui semble être l'un de ses atouts les plus impressionnants. Geekbench 6 a publié trois comparatifs de performances monocœur et multicœur, plaçant le M5 Max en tête.

Ces tests portent sur trois processeurs Apple, et le M4 Max à 16 cœurs s'est avéré légèrement moins performant que son successeur. Cette faible différence de résultats pourrait inciter les acheteurs à envisager une mise à niveau vers les nouveaux Mac, car le gain de performances offert par le dernier M5 Max pourrait être minime. Cependant, la situation est différente face au M3 Ultra. Lors du test monocœur, le M5 Max s'est révélé 31,4 % plus rapide, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de sa fréquence d'horloge plus élevée. Mais le résultat multicœur est particulièrement surprenant. Bien que le M5 Max possède 18 cœurs contre 32 pour le M3 Ultra, le nouveau processeur surpasse le fleuron d'Apple et constitue la solution la plus puissante.
