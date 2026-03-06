Une application consomme excessivement la batterie de votre smartphone ? Android a la solution.

Les smartphones n'offrent pas une autonomie impressionnante, notamment à cause des applications qui fonctionnent en arrière-plan et consomment la batterie. Cependant, Google compte bien y remédier. Des avertissements spéciaux apparaîtront sur le Google Play Store pour les applications qui consomment une quantité exceptionnellement élevée de batterie. Cette nouvelle indication sera visible directement sur la page de l'application dans la boutique d'applications. Si une application consomme beaucoup de batterie, un message informera les utilisateurs qu'elle consomme potentiellement plus d'énergie que nécessaire. Cet avertissement s'affiche lorsque l'application est très active en arrière-plan. Concrètement, cela signifie que le programme effectue diverses opérations même lorsque l'utilisateur ne l'utilise pas. L'une des causes de cette consommation excessive d'énergie est liée aux mécanismes système qui permettent aux applications de rester actives sur l'appareil même après l'extinction de l'écran. Sous Android, cette fonctionnalité est assurée par le « verrouillage de l'écran ». Cette solution permet à l'application de maintenir le processeur de l'appareil actif. Cela se justifie dans certaines situations, comme lors du téléchargement de fichiers ou de la lecture de musique. Le problème survient lorsque l'application utilise cette fonctionnalité trop souvent ou trop longtemps, ce qui entraîne une décharge plus rapide de la batterie du téléphone.
Google avait annoncé précédemment qu'il accorderait une plus grande attention aux applications qui consomment inutilement la batterie. Début mars, l'entreprise a introduit de nouvelles solutions pour contribuer à réduire ces situations. Ces modifications concernent notamment les applications qui dépassent un certain seuil d'utilisation excessive du verrouillage de l'appareil en arrière-plan. Si une application maintient l'appareil actif en arrière-plan trop fréquemment, elle pourra faire l'objet de restrictions supplémentaires. Un avertissement de la boutique n'est pas la seule conséquence pour ces applications. Celles qui ont un impact significatif sur l'autonomie de la batterie risquent également d'être moins souvent recommandées ou mises en avant. Concrètement, cela signifie que les applications jugées problématiques risquent d'être moins visibles sur l'App Store. L'objectif est d'inciter les développeurs à améliorer les performances et à optimiser leurs applications.
D'après les informations fournies par Google, une application peut être considérée comme excessivement gourmande en énergie si le mécanisme de verrouillage de l'application se produit dans plus de 5 % des sessions. Pour les développeurs de logiciels, cela signifie un meilleur contrôle du fonctionnement des applications en arrière-plan. L'entreprise a également fourni des conseils aux développeurs afin de réduire la consommation d'énergie inutile.
