Problème d'accès à Internet sous Windows 11 après la mise à jour : le bug et sa solution

Certains utilisateurs de Windows 11 se retrouvent soudainement sans accès à Internet , le système affichant le message « Pas d'accès à Internet » alors que leur modem et leur réseau fonctionnent correctement. Ce problème affecte particulièrement les versions 24H2 et 25H2 suite à une mise à jour cumulative publiée par Microsoft à l'automne 2025 . Les rapports parvenus au cours des mois suivants ont révélé une situation plutôt confuse, mais avec un point commun : quelque chose dans les configurations réseau de Windows était défaillant, au point d’empêcher la navigation normale ou le fonctionnement des services locaux, sans qu’il y ait de panne réelle sur la ligne. Le problème provient d'une mise à jour cumulative, KB5066835 , ainsi que de packages associés tels que KB5065789 , conçus pour apporter des correctifs de sécurité et des modifications à la pile HTTP de Windows 11. En pratique, l'intervention de Microsoft sur les composants réseau de bas niveau a entraîné une série de régressions sur certaines configurations. Après l'installation des mises à jour d'octobre 2025 , plusieurs systèmes ont commencé à présenter des anomalies lors des mises sous tension ultérieures ou après un redémarrage . Votre carte Ethernet ou Wi-Fi continue de se connecter à votre routeur, mais les outils de diagnostic Windows indiquent l'absence d'accès à Internet et de nombreuses applications utilisant le réseau cessent de fonctionner correctement. Dans des scénarios plus complexes, tels que les petits serveurs ou les PC utilisés pour le développement web , même les services locaux basés sur IIS (Internet Information Services) entrent en crise : les sites et les applications exécutés localement ne répondent pas ou renvoient des erreurs, même s'ils sont installés et configurés.
En théorie, face à une mise à jour problématique, le premier réflexe est de revenir à la version précédente. Cependant, dans le cas de ce bogue, la situation peut se compliquer : il arrive que les fichiers nécessaires à la récupération soient supprimés lors de la mise à jour, rendant le système irrécupérable à l’aide des outils standard de Windows. Cela conduit à des situations où le PC reste partiellement fonctionnel : le réseau physique est présent, mais Windows est incapable de l'utiliser correctement, et les options de récupération automatique n'offrent aucune solution immédiate. Sans sauvegardes ni images système, l'utilisateur risque de se retrouver avec une installation nécessitant des interventions plus approfondies. Pour limiter les dégâts, Microsoft a activé la fonctionnalité de restauration des problèmes connus (KIR) , qui permet aux administrateurs système de rétablir temporairement le comportement antérieur de certains composants sans désinstaller l'intégralité de la mise à jour cumulative. Il s'agit d'une sorte de « restauration ciblée » des modifications les plus critiques, gérée au niveau du système d'exploitation.
Parallèlement, Microsoft a commencé à déployer de nouvelles versions de Windows, faisant suite à la mise à jour KB5066835 , via Windows Update . Ces mises à jour incluent des correctifs spécifiques pour les régressions observées, notamment la perte de connexion Internet . Selon Microsoft, les mises à jour cumulatives de novembre et décembre 2025 sont indispensables pour résoudre définitivement ce problème de réseau sous Windows 11. Pour ceux qui continuent de subir des interruptions de réseau, la première étape consiste à vérifier que le système est mis à jour avec la dernière version disponible et qu'il n'existe aucune limitation externe , telle que des règles de routeur , un logiciel de sécurité trop agressif ou des configurations particulières bloquant le trafic. En l'absence de ces facteurs, il est préférable de se concentrer sur l'état des services réseau internes à Windows. Parmi les solutions de contournement les plus fréquemment citées , on trouve la vérification du service DNS interne , suivie de la reconfiguration ou du redémarrage des services de connexion. Ces interventions peuvent aider à rétablir la résolution de noms et à faire disparaître le message « Accès Internet indisponible » , mais elles ne remplacent pas les mises à jour correctives officielles.
