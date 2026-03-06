Marathon démarre mal sur Steam : le grand retour de Bungie semble voué à l’échec.

 Se connecter 
Publié le: 06/03/2026 @ 15:31:57: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosMarathon, le premier projet inédit de Bungie depuis Destiny 2, est enfin disponible pour les joueurs du monde entier. Malheureusement, ses premiers résultats sur Steam n'ont pas été à la hauteur des attentes. Le jour de sa sortie, le jeu a atteint un pic de 88 337 joueurs simultanés sur Steam. Un résultat honorable, certes, mais compte tenu de l'engouement suscité par le jeu et du prestige du studio, on aurait pu s'attendre à bien mieux. À titre de comparaison, Slay the Spire 2, sorti récemment, a facilement dépassé ce chiffre, malgré son statut de jeu de niche. Des titres multijoueurs payants comme Helldivers 2 et Arc Raiders ont également connu des démarrages bien plus impressionnants. Étonnamment, Marathon s'est hissé en tête des ventes Steam dès sa sortie, surpassant même le très apprécié Resident Evil Requiem. Paradoxalement, le jeu se vend bien, mais le nombre de joueurs simultanés ne le reflète pas encore.

Le jeu de tir Extraction de Bungie a suscité des réactions mitigées dès sa sortie. Certains joueurs l'ont même dénigré avant même sa sortie, l'accusant de s'éloigner de la formule qui a fait le succès de la franchise. Bungie assure que Marathon est un projet à long terme. Si l'histoire de Destiny nous apprend quelque chose, c'est que le studio est capable de développer et d'améliorer ses jeux pendant des années. L'occasion de booster ses statistiques se présentera ce week-end, période traditionnellement marquée par une forte augmentation du nombre de joueurs. Marathon parviendra-t-il à fidéliser une base de joueurs stable avant que les utilisateurs déçus ne se tournent vers un autre titre ? Réponse dans les prochains mois.
