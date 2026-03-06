Les employés de Meta peuvent voir tout ce que vous enregistrez, même depuis votre chambre ou votre salle de bain.

L'autorité britannique de protection des données prévoit d'enquêter sur les pratiques de Meta suite à des informations selon lesquelles des employés de sous-traitants auraient pu accéder à des images hautement privées capturées par les lunettes intelligentes du fabricant. L'autorité britannique de régulation des données, le Bureau du commissaire à l'information (ICO), enquête sur l'affaire et a annoncé l'envoi d'un courrier officiel à l'entreprise. La polémique porte sur les contenus capturés par des lunettes connectées dotées de services d'intelligence artificielle, permettant notamment d'enregistrer des vidéos, de prendre des photos et d'utiliser un assistant vocal. Selon Meta, certaines vidéos enregistrées par les utilisateurs sont analysées par des entreprises externes. L'objectif est d'améliorer les performances des systèmes d'intelligence artificielle et d'optimiser les fonctionnalités de l'appareil. Cependant, une enquête menée par les journaux suédois Svenska Dagbladet et Göteborgs-Posten révèle que des employés de pays à faible coût de main-d'œuvre, comme le Kenya, ont eu accès à ces enregistrements. D'après les informations recueillies, ils ont pu visionner des vidéos montrant des situations très privées, notamment des moments intimes de la vie des utilisateurs.
Des employés signalent que certains enregistrements montrent des personnes qui ignoraient totalement être filmées par les lunettes. Dans certains cas, les enregistrements contenaient également des informations sensibles, comme des numéros de carte bancaire ou des contenus consultés par les utilisateurs. Les sous-traitants analysent également les requêtes envoyées à l'assistant IA. Outre les commandes standard, des contenus relatifs à des crimes, des manifestations et des sujets très privés apparaissent également. Les analystes de données sont tenus de signer des accords de confidentialité. Dans de nombreux cas, ils travaillent dans des bureaux sous vidéosurveillance et n'ont pas le droit d'y apporter leurs propres appareils électroniques. Toute violation de ces règles peut entraîner un licenciement immédiat. Néanmoins, le simple fait que les employés aient accès à des informations aussi sensibles soulève de sérieuses questions de confidentialité. L'ICO britannique a annoncé qu'elle exigerait de Meta des informations claires sur les données collectées par les lunettes et leur utilisation. Autre problème : selon des journalistes ayant testé l'appareil, les utilisateurs n'ont aucune possibilité de refuser la collecte de données s'ils souhaitent utiliser les fonctionnalités d'IA. Bien que Meta mette en garde contre le partage d'informations sensibles, les autorités de régulation estiment que cela pourrait ne pas suffire.
Des employés signalent que certains enregistrements montrent des personnes qui ignoraient totalement être filmées par les lunettes. Dans certains cas, les enregistrements contenaient également des informations sensibles, comme des numéros de carte bancaire ou des contenus consultés par les utilisateurs. Les sous-traitants analysent également les requêtes envoyées à l'assistant IA. Outre les commandes standard, des contenus relatifs à des crimes, des manifestations et des sujets très privés apparaissent également. Les analystes de données sont tenus de signer des accords de confidentialité. Dans de nombreux cas, ils travaillent dans des bureaux sous vidéosurveillance et n'ont pas le droit d'y apporter leurs propres appareils électroniques. Toute violation de ces règles peut entraîner un licenciement immédiat. Néanmoins, le simple fait que les employés aient accès à des informations aussi sensibles soulève de sérieuses questions de confidentialité. L'ICO britannique a annoncé qu'elle exigerait de Meta des informations claires sur les données collectées par les lunettes et leur utilisation. Autre problème : selon des journalistes ayant testé l'appareil, les utilisateurs n'ont aucune possibilité de refuser la collecte de données s'ils souhaitent utiliser les fonctionnalités d'IA. Bien que Meta mette en garde contre le partage d'informations sensibles, les autorités de régulation estiment que cela pourrait ne pas suffire.
Plus d'actualités dans cette catégorie
05-03MatérielLes bots s'arrachent la DDR5. Les centres de données font grimper les prix de la mémoire.
27-02MatérielQualcomm a changé d'avis concernant la production de puces de jeu pour consoles portables.
27-02MatérielLe dernier pilote graphique de NVIDIA est une catastrophe. Il pourrait même endommager votre carte graphique.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité