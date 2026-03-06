 Se connecter 
 Se connecter 
        
La future Xbox (Projet Helix) serait 25 % plus rapide que la PS6.
Publié le: 06/03/2026 @ 15:23:02: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLe site Insider Moore's Law is Dead compare les caractéristiques techniques de la PlayStation 6 et de la Xbox de nouvelle génération, nom de code Project Helix, dans un nouveau rapport. Les deux consoles seraient basées sur de nouveaux processeurs AMD, mais différeraient considérablement au niveau de l'architecture et de la taille de la puce. Selon Moore's Law is Dead, la PlayStation 6 utiliserait la puce AMD Orion. Cette puce serait fabriquée selon le procédé 3 nanomètres de TSMC et aurait une surface d'environ 280 millimètres carrés. Project Helix, quant à elle, utiliserait la puce AMD Magnus, avec une surface nettement plus importante d'environ 408 millimètres carrés. L'association d'un système sur une puce de 144 millimètres carrés et d'une unité graphique de 264 millimètres carrés devrait entraîner une augmentation des coûts de fabrication.

L'architecture du processeur diffère également : la PS6 devrait embarquer 54 unités de calcul RDNA 5 et huit cœurs Zen 6c, complétés par deux cœurs Zen 6 basse consommation dédiés au système d'exploitation. Selon le rapport, cela pourrait offrir environ 20 % de puissance de calcul supplémentaire pour les jeux par rapport à la PlayStation 5, dont le processeur ne dispose pas de cœurs dédiés aux tâches système. Le projet Helix combine jusqu'à trois cœurs Zen 6 avec huit cœurs Zen 6c et utilise 68 unités graphiques RDNA 5. Une fréquence d'horloge du GPU d'environ 3 GHz est attendue pour le système de Sony, ce qui pourrait théoriquement permettre d'atteindre environ 40 TFLOPS. Par rapport à la PS5, on parle de performances de rastérisation environ trois fois supérieures et de performances de ray tracing jusqu'à douze fois supérieures. Le système Magnus du projet Helix pourrait être environ 25 % plus rapide sur le papier, bien que les différences de performances réelles restent incertaines.

Sony et Microsoft n'ont pas confirmé ces informations.
Les employés de Meta peuvent voir tout ... »« La PS6 devrait être capable de faire to...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 06-03ConsolesLa PS6 devrait être capable de faire tourner la plupart des jeux en 4K à 120 images par seconde avec le ray tracing.
 02-03ConsolesMise à jour du convertisseur PSSR disponible pour PS5 Pro
 26-02ConsolesLa nouvelle console Xbox est cruciale pour Microsoft : des annonces sont imminentes.
 26-02ConsolesLa PlayStation TV pourrait faire son retour avec la PS6 portable.
 25-02ConsolesUn nouveau brevet de Sony décrit un PSSR amélioré - Serait-ce pour la PS5 Pro ?
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Programmation06-03
OpenAI lance GPT-5.4 : l’IA peut désormais véritablement travailler à notre place.
 Windows06-03
Problème d'accès à Internet sous Windows 11 après la mise à jour : le bug et sa solution
 Jeux Vidéos06-03
Marathon démarre mal sur Steam : le grand retour de Bungie semble voué à l’échec.
 Matériel06-03
Les employés de Meta peuvent voir tout ce que vous enregistrez, même depuis votre chambre ou votre salle de bain.
 Consoles06-03
La future Xbox (Projet Helix) serait 25 % plus rapide que la PS6.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page