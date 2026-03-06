La future Xbox (Projet Helix) serait 25 % plus rapide que la PS6.

Le site Insider Moore's Law is Dead compare les caractéristiques techniques de la PlayStation 6 et de la Xbox de nouvelle génération, nom de code Project Helix, dans un nouveau rapport. Les deux consoles seraient basées sur de nouveaux processeurs AMD, mais différeraient considérablement au niveau de l'architecture et de la taille de la puce. Selon Moore's Law is Dead, la PlayStation 6 utiliserait la puce AMD Orion. Cette puce serait fabriquée selon le procédé 3 nanomètres de TSMC et aurait une surface d'environ 280 millimètres carrés. Project Helix, quant à elle, utiliserait la puce AMD Magnus, avec une surface nettement plus importante d'environ 408 millimètres carrés. L'association d'un système sur une puce de 144 millimètres carrés et d'une unité graphique de 264 millimètres carrés devrait entraîner une augmentation des coûts de fabrication.
L'architecture du processeur diffère également : la PS6 devrait embarquer 54 unités de calcul RDNA 5 et huit cœurs Zen 6c, complétés par deux cœurs Zen 6 basse consommation dédiés au système d'exploitation. Selon le rapport, cela pourrait offrir environ 20 % de puissance de calcul supplémentaire pour les jeux par rapport à la PlayStation 5, dont le processeur ne dispose pas de cœurs dédiés aux tâches système. Le projet Helix combine jusqu'à trois cœurs Zen 6 avec huit cœurs Zen 6c et utilise 68 unités graphiques RDNA 5. Une fréquence d'horloge du GPU d'environ 3 GHz est attendue pour le système de Sony, ce qui pourrait théoriquement permettre d'atteindre environ 40 TFLOPS. Par rapport à la PS5, on parle de performances de rastérisation environ trois fois supérieures et de performances de ray tracing jusqu'à douze fois supérieures. Le système Magnus du projet Helix pourrait être environ 25 % plus rapide sur le papier, bien que les différences de performances réelles restent incertaines.
Sony et Microsoft n'ont pas confirmé ces informations.
