Selon le site d'information spécialisé Moore's Law Is Dead , la PlayStation 6 sera capable de faire tourner la plupart des jeux en résolution 4K à 120 images par seconde avec le ray tracing activé. Cette performance repose sur une unité graphique AMD conçue sur mesure, dotée de 54 unités de calcul et d'une fréquence d'horloge avoisinant les 3 GHz. Il en résulterait une puissance de calcul d'environ 40 téraflops, soit environ quatre fois celle de l'unité graphique de la PlayStation 5. Le processeur serait composé de huit cœurs Zen 6C dédiés aux jeux et de deux cœurs Zen 6 basse consommation pour le système d'exploitation et les tâches en arrière-plan. Cette configuration vise à garantir la disponibilité maximale des cœurs les plus puissants pour les calculs des jeux. Grâce à des fréquences d'horloge plus élevées et à une nouvelle architecture, Moore's Law Is Dead affirme que les performances du processeur pourraient être trois à quatre fois supérieures à celles du processeur Zen 2 de la PlayStation 5.
Selon cette source, Sony utiliserait la popularité croissante des téléviseurs 4K à 120 Hz comme référence technique : la console devrait maintenir ce niveau de performance même avec des effets graphiques exigeants comme le ray tracing. Les calculs de ray tracing pourraient ainsi être trois à six fois plus rapides que sur la PlayStation 5 Pro et jusqu'à douze fois plus rapides que sur le modèle de base. Malgré les discussions concernant d'éventuels problèmes d'approvisionnement ou la hausse des prix de la mémoire, Moore's Law Is Dead estime toujours probable un lancement fin 2027. Début 2028 est envisagé comme une autre possibilité ; Sony planifierait déjà la production chez TSMC pour une fabrication utilisant le procédé 3 nanomètres dès 2027.
Sony n'a ni confirmé ni commenté ces informations.
