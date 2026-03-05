Test Dead of Darkness (PS5) - Un survival horror 2D à l'ancienne désormais en boite

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Test Dead of Darkness (PS5) - Un survival horror 2D à l'ancienne désormais en ...
Publié le: 05/03/2026 @ 19:33:59: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDead of Darkness s'aventure timidement dans le monde de l'horreur , exploitant une esthétique que beaucoup pourraient ignorer. Face au gore visuel et à la mise en scène extrême, très en vogue actuellement, le titre signé Retrofiction Games choisit de se replier sur quelques pixels, exploitant l'atmosphère et le gameplay, ainsi que la narration, pour instiller une horreur à l'ancienne , faite de faiblesses ludiques tangibles et de petites surprises. L'effet est réussi, mais inégal. Nous sommes en Angleterre, en 1985, et nous incarnons Miles Windham, ancien policier et actuel détective privé . Un homme solitaire, rongé par un passé qui l'épuise lentement et inexorablement. La situation change radicalement lorsque notre protagoniste reçoit un mystérieux message qui pourrait enfin l'aider à faire la paix avec le passé qui pèse sur ses épaules. Il quitte donc tout et part pour l'Île Velvet en quête de réponses . Malheureusement, pour l'accueillir, il n'y a que trop de questions, combinées à une situation surréaliste. Les habitants sont en effet résolument étranges et inhabituellement agressifs. En bref, la situation est « lourde » et le bon Miles est contraint d'abandonner immédiatement son objectif, se laissant entraîner par une série d'événements qu'il ne peut tout simplement pas contrôler. Heureusement pour lui, il n'est pas le seul « extraterrestre » sur l'île. Olivia Greene , une jeune infirmière fraîchement embauchée sur Velvet Island , a également embarqué avec lui . Miles et Olivia sont les protagonistes de toute l'histoire et seront bientôt victimes d'événements de plus en plus absurdes et brutaux. Un mélange d'horreurs qui se dévoile à travers des histoires et des légendes liées à l'île et à ses habitants et qui, malgré un rythme narratif imparfait, parvient à vous tenir en haleine du début à la fin. Dead of Darkness, en effet, n'est pas dénué de rebondissements, tout comme son atmosphère, pimentée par les personnages étranges et efficaces déjà mentionnés, parvient à transmettre l'horreur qui imprègne l'histoire, abordant des situations brutales sans détours. Il y a donc une certaine tension, alimentée par un mystère qui se dévoile progressivement et dont le résultat final, sans être brillant en termes d'originalité, parvient néanmoins à nous satisfaire.

« Apple oblige les artistes à étiqueter ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 04-03Jeux VidéosTest Gridz Keeper (PS5) - Allumez des générateurs en pleine apocalypse zombie
 04-03Jeux VidéosSony renonce aux jeux PlayStation sur PC (Ghost of Yotei et d'autres jeux sont abandonnés)
 03-03Jeux VidéosTest City Hunter (PS5) - Nicky Larson ne craint personne ... sauf les années
 02-03Jeux VidéosTest Super Bomberman Collection (PS5) - Une compilation nostalgique et respectueuse
 27-02Jeux VidéosTest Reanimal (PS5) - Les auteurs de Little Nightmares 1&2 récidivent
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos05-03
Test Dead of Darkness (PS5) - Un survival horror 2D à l'ancienne désormais en boite
 Musique05-03
Apple oblige les artistes à étiqueter la musique générée par l'IA
 Internet05-03
Le Wi-Fi 8 arrive et il améliorera exactement là où c'est nécessaire
 Google05-03
Google sort de son silence concernant Aluminium OS : voici la date de sortie.
 Programmation05-03
OpenAI défie GitHub. La guerre des développeurs est imminente.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page