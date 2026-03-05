Test Dead of Darkness (PS5) - Un survival horror 2D à l'ancienne désormais en boite

Publié le: 05/03/2026 @ 19:33:59: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Dead of Darkness s'aventure timidement dans le monde de l'horreur , exploitant une esthétique que beaucoup pourraient ignorer. Face au gore visuel et à la mise en scène extrême, très en vogue actuellement, le titre signé Retrofiction Games choisit de se replier sur quelques pixels, exploitant l'atmosphère et le gameplay, ainsi que la narration, pour instiller une horreur à l'ancienne , faite de faiblesses ludiques tangibles et de petites surprises. L'effet est réussi, mais inégal. Nous sommes en Angleterre, en 1985, et nous incarnons Miles Windham, ancien policier et actuel détective privé . Un homme solitaire, rongé par un passé qui l'épuise lentement et inexorablement. La situation change radicalement lorsque notre protagoniste reçoit un mystérieux message qui pourrait enfin l'aider à faire la paix avec le passé qui pèse sur ses épaules. Il quitte donc tout et part pour l'Île Velvet en quête de réponses . Malheureusement, pour l'accueillir, il n'y a que trop de questions, combinées à une situation surréaliste. Les habitants sont en effet résolument étranges et inhabituellement agressifs. En bref, la situation est « lourde » et le bon Miles est contraint d'abandonner immédiatement son objectif, se laissant entraîner par une série d'événements qu'il ne peut tout simplement pas contrôler. Heureusement pour lui, il n'est pas le seul « extraterrestre » sur l'île. Olivia Greene , une jeune infirmière fraîchement embauchée sur Velvet Island , a également embarqué avec lui . Miles et Olivia sont les protagonistes de toute l'histoire et seront bientôt victimes d'événements de plus en plus absurdes et brutaux. Un mélange d'horreurs qui se dévoile à travers des histoires et des légendes liées à l'île et à ses habitants et qui, malgré un rythme narratif imparfait, parvient à vous tenir en haleine du début à la fin. Dead of Darkness, en effet, n'est pas dénué de rebondissements, tout comme son atmosphère, pimentée par les personnages étranges et efficaces déjà mentionnés, parvient à transmettre l'horreur qui imprègne l'histoire, abordant des situations brutales sans détours. Il y a donc une certaine tension, alimentée par un mystère qui se dévoile progressivement et dont le résultat final, sans être brillant en termes d'originalité, parvient néanmoins à nous satisfaire.
