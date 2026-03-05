Apple oblige les artistes à étiqueter la musique générée par l'IA

Apple a demandé aux artistes et aux maisons de disques présents sur sa plateforme de streaming Apple Music d'étiqueter volontairement les morceaux créés à l'aide de l'intelligence artificielle. Ce nouveau système de métadonnées, baptisé « Étiquettes de transparence », a été annoncé dans une newsletter destinée aux partenaires du secteur et comprend quatre catégories : morceau, composition, illustration et clip vidéo. L'étiquette « morceau » doit être utilisée lorsqu'une partie importante de l'enregistrement audio a été créée par intelligence artificielle. L'étiquette « composition » est utilisée pour les autres éléments générés par l'IA, tels que les paroles.
Le label « Design » est destiné aux graphismes statiques ou animés, mais il est uniquement utilisé au niveau de l'album. Tout autre contenu visuel généré par IA, qu'il soit indépendant ou inclus dans un album, doit utiliser le label « Clip vidéo ». Plusieurs labels peuvent être utilisés si nécessaire. Dans son annonce, Apple a déclaré que ces nouveaux labels constituent un premier pas vers la transparence dans l'industrie musicale concernant le contenu généré par IA. L'entreprise a également souligné que les labels et les distributeurs doivent s'impliquer activement en indiquant clairement lorsque le contenu qu'ils soumettent est créé à l'aide de l'IA.
