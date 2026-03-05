 Se connecter 
 Se connecter 
        
Apple oblige les artistes à étiqueter la musique générée par l'IA
Publié le: 05/03/2026 @ 19:10:06: Par Nic007 Dans "Musique"
MusiqueApple a demandé aux artistes et aux maisons de disques présents sur sa plateforme de streaming Apple Music d'étiqueter volontairement les morceaux créés à l'aide de l'intelligence artificielle. Ce nouveau système de métadonnées, baptisé « Étiquettes de transparence », a été annoncé dans une newsletter destinée aux partenaires du secteur et comprend quatre catégories : morceau, composition, illustration et clip vidéo. L'étiquette « morceau » doit être utilisée lorsqu'une partie importante de l'enregistrement audio a été créée par intelligence artificielle. L'étiquette « composition » est utilisée pour les autres éléments générés par l'IA, tels que les paroles.

Le label « Design » est destiné aux graphismes statiques ou animés, mais il est uniquement utilisé au niveau de l'album. Tout autre contenu visuel généré par IA, qu'il soit indépendant ou inclus dans un album, doit utiliser le label « Clip vidéo ». Plusieurs labels peuvent être utilisés si nécessaire. Dans son annonce, Apple a déclaré que ces nouveaux labels constituent un premier pas vers la transparence dans l'industrie musicale concernant le contenu généré par IA. L'entreprise a également souligné que les labels et les distributeurs doivent s'impliquer activement en indiquant clairement lorsque le contenu qu'ils soumettent est créé à l'aide de l'IA.
Test Dead of Darkness (PS5) - Un surviva... »« Le Wi-Fi 8 arrive et il améliorera exac...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 13-02MusiqueSpotify se vante que ses meilleurs développeurs n'ont pas écrit de code depuis des mois.
 10-02MusiqueYouTube Music supprime des fonctionnalités. Google veut nous forcer à passer à la version Premium.
 15-01MusiqueSpotify augmente à nouveau ses prix aux États-Unis et dans deux pays de l'UE : voici le nouveau prix de l'abonnement.
 22-12MusiqueIls ont copié l'intégralité de Spotify. 300 To ont déjà été téléchargés via torrent.
 15-12MusiqueVous écrivez, Spotify joue : les playlists générées automatiquement sont là.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos05-03
Test Dead of Darkness (PS5) - Un survival horror 2D à l'ancienne désormais en boite
 Musique05-03
Apple oblige les artistes à étiqueter la musique générée par l'IA
 Internet05-03
Le Wi-Fi 8 arrive et il améliorera exactement là où c'est nécessaire
 Google05-03
Google sort de son silence concernant Aluminium OS : voici la date de sortie.
 Programmation05-03
OpenAI défie GitHub. La guerre des développeurs est imminente.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page