Le Wi-Fi 8 arrive et il améliorera exactement là où c'est nécessaire
Publié le: 05/03/2026 @ 15:07:45: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetAlors que le Wi-Fi 7 commence tout juste à apparaître sur les routeurs et les appareils haut de gamme , l'industrie regarde déjà plus loin et prépare le terrain pour le Wi-Fi 8. Les premières démonstrations concrètes de la nouvelle norme ont eu lieu au Mobile World Congress de Barcelone , avec des puces fonctionnelles et des tests en direct. Cependant, la situation est encore très immature : le Wi-Fi 6 ne s’est généralisé que récemment , le Wi-Fi 7 reste confidentiel et le Wi-Fi 8 n’existe pour l’instant qu’à l’état de projet technique . Il est donc important de bien comprendre ses promesses, sans se laisser emporter par des attentes irréalistes et, surtout, par la frénésie des mises à jour superflues . La norme Wi-Fi 8 sera connue sous le nom de IEEE 802.11bn , et l'organisme de normalisation, l' IEEE , prévoit de la ratifier vers 2028. D'ici là, les spécifications pourraient encore subir quelques ajustements, mais le cadre de base est déjà en place. Malgré l’absence de norme définitive, les fabricants de puces ont commencé à présenter les premiers prototypes . Qualcomm, par exemple, a présenté la FastConnect 8800 , une puce intégrant le Wi-Fi 8 , le Bluetooth 7 , l'UWB pour la détection de proximité et Thread 1.5 pour la maison connectée. Ces composants sont destinés à équiper smartphones , tablettes et appareils domestiques dans les années à venir.

D'après les prévisions du secteur, les premiers routeurs et appareils compatibles Wi-Fi 8 devraient arriver vers 2028 , mais une adoption généralisée prendra plus de temps. Des fabricants comme FRITZ! évoquent également la possibilité d'un routeur Wi-Fi 8 d'ici quelques années , mais ils conditionnent leurs projets à la disponibilité effective d'appareils compatibles : sans un écosystème complet, l'adoption reste théorique. En termes de vitesse de pointe , le Wi-Fi 8 n'introduit aucun chiffre complètement nouveau par rapport au Wi-Fi 7. Pour un appareil typique, tel qu'un smartphone ou une tablette , la vitesse maximale théorique reste d'environ 5,7 Gbit/s , une valeur déjà bien supérieure aux besoins de la plupart des utilisateurs à domicile. Il est possible d'atteindre environ 11,6 Gbit/s avec une configuration 4x4 , c'est-à-dire avec 4 antennes d'émission et 4 antennes de réception , mais cette possibilité existe déjà avec le Wi-Fi 7. En pratique, pour atteindre ces débits, il faut à la fois un routeur 4x4 et un appareil 4x4 ; ces scénarios sont donc plutôt destinés aux professionnels ou aux infrastructures dédiées qu'à un usage domestique. La véritable différence ne réside donc pas simplement dans la vitesse, mais dans la gestion des canaux, des interférences et des connexions simultanées. Le Wi-Fi 8 privilégie la qualité de l'expérience utilisateur au quotidien plutôt que la course au gigabit par seconde .

Le nom officiel du Wi-Fi 8 souligne son objectif principal : « Ultra Haute Fiabilité ». Contrairement au Wi-Fi 7, qui privilégiait un « débit extrêmement élevé » (c’est-à-dire une vitesse maximale), la nouvelle génération vise à rendre la connexion plus stable , prévisible et gérable , même dans des conditions difficiles. D'après les données publiées par Qualcomm , le Wi-Fi 8 promet une réduction de la consommation d'énergie d'environ 30 % par rapport à la génération précédente. Cela a un impact direct sur les smartphones , les tablettes , les ordinateurs portables et les objets connectés, qui peuvent ainsi maintenir une connexion active tout en consommant moins de batterie. La nouvelle norme vise également à améliorer les performances sur de longues distances , en réduisant la perte de débit à mesure que l'on s'éloigne du routeur, et à diminuer la latence , c'est-à-dire le délai de réponse du réseau. Ces améliorations auront un impact sur les jeux en ligne , la visioconférence , le streaming et, à terme, sur des applications telles que la réalité augmentée ou les services en temps réel.
