Google sort de son silence concernant Aluminium OS : voici la date de sortie.

Le projet Aluminum OS de Google est de nouveau sous les feux des projecteurs, et pas seulement auprès des passionnés d'Android . Après des mois de rumeurs et de documents judiciaires laissant présager un report jusqu'en 2028 , un cadre supérieur a clarifié la situation, recentrant l'attention sur une date de sortie beaucoup plus proche. Sur la scène du MWC 2026 et dans les allées du salon, Google a clairement indiqué que son nouveau système d'exploitation pour ordinateurs portables n'est pas une simple expérimentation lointaine, mais bien un élément concret de sa stratégie. Le tout sans abandonner Chrome OS , qui demeure une composante essentielle de son offre. D'après Sameer Samat , président de l' écosystème Android chez Google, Aluminum OS devrait être lancé en 2026 , la première version étant attendue d'ici la fin de l'année . Cette confirmation ne fait l'objet d'aucune annonce officielle, mais repose sur des déclarations directes qui indiquent clairement ce calendrier. Ces derniers mois, certains documents issus du procès antitrust concernant Google Search ont alimenté l'idée d'un report massif du projet jusqu'en 2028 , suggérant une longue phase de gestation. Les propos de Samat indiquent que, du point de vue de Google, la feuille de route pour 2026 n'a pas été négligée. Le dirigeant n'a pas fourni de détails sur les fabricants , les modèles ou les spécifications des premiers ordinateurs portables équipés d'Aluminum OS, mais il a laissé entendre que Google entendait se lancer « très prochainement » dans ce nouvel écosystème d'ordinateurs portables.
Pour Google, le lancement d' Aluminum OS n'est pas un hasard. Samat évoque un véritable regain d'intérêt pour les ordinateurs portables , après des années où smartphones et tablettes ont monopolisé l'attention et rendu les ordinateurs portables presque incontournables. Le facteur de changement majeur réside dans l'IA générative et, plus généralement, dans l'informatique assistée par l'IA . Selon Samat, la combinaison d' un grand écran , d'un clavier physique et d' un multitâche similaire à celui d'un ordinateur de bureau fait de l'ordinateur portable un environnement bien plus adapté qu'un téléphone pour exploiter les outils d'IA, automatiser les flux de travail et gérer des tâches complexes. De ce point de vue, Aluminium OS devient la façon dont Google tente d'étendre le rôle d' Android dans le monde des ordinateurs portables , en combinant l'expérience mobile avec un système conçu pour la productivité quotidienne et l'utilisation intensive des services d'IA . Un autre pilier du projet est la continuité entre les appareils . Google considère Aluminium OS comme une opportunité de rapprocher les smartphones et les ordinateurs portables Android , répondant ainsi aux demandes de ceux qui s'intéressent à l'intégration offerte par des écosystèmes comme celui d' Apple .
