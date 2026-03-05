NVIDIA corrige des pilotes défectueux. Un correctif d'urgence sauve la situation.

NVIDIA a de nouveau dû réagir en urgence à des problèmes de pilotes. Tout a commencé avec la publication d'une version préliminaire de Resident Evil Requiem, censée garantir des performances optimales dès le lancement. Or, des utilisateurs ont signalé de graves problèmes de contrôle des ventilateurs, obligeant l'entreprise à retirer le package. La version améliorée a rapidement été déployée sur les serveurs, mais elle n'était pas sans défauts. Cette fois-ci, les joueurs ont constaté des problèmes de tension du GPU qui empêchaient l'overclocking. Le bug le plus grave concernait la limitation de la tension du cœur pour les cartes overclockées. Ceci empêchait d'atteindre les fréquences boost attendues, affectant particulièrement les adeptes de l'optimisation manuelle des performances. Mais ce n'était pas tout : Resident Evil Requiem présentait des artefacts blancs lumineux avec la diffusion sous la surface activée, et Star Citizen subissait des plantages du client au démarrage. Des blocages aléatoires d'applications et des délais d'attente du pilote ont également été signalés lors de la lecture de contenu protégé par DRM dans un navigateur sur des moniteurs HDCP 1.x.
La solution est le correctif 595.76 du pilote GeForce, basé sur la version 595.71. NVIDIA souligne qu'il s'agit d'une version quasiment identique, améliorée par plusieurs correctifs précis. Outre la résolution des problèmes de tension du GPU, ce correctif améliore les performances du lancer de rayons dans Resident Evil Requiem et corrige les bugs à l'origine de l'instabilité de Star Citizen. Comme pour la plupart des correctifs, l'installation est facultative. Si vous ne rencontrez pas les problèmes mentionnés, vous pouvez attendre la prochaine version WHQL, dans laquelle les correctifs seront intégrés à la branche principale du pilote. Le correctif 595.76 (disponible en téléchargement ci-dessous ) est destiné aux systèmes Windows 10 et Windows 11 64 bits. Il prend en charge les cartes graphiques GeForce GTX série 16 et supérieures. Les utilisateurs de pilotes antérieurs doivent immédiatement effectuer la mise à jour vers la version 595.76 et ignorer la version 595.71.
La solution est le correctif 595.76 du pilote GeForce, basé sur la version 595.71. NVIDIA souligne qu'il s'agit d'une version quasiment identique, améliorée par plusieurs correctifs précis. Outre la résolution des problèmes de tension du GPU, ce correctif améliore les performances du lancer de rayons dans Resident Evil Requiem et corrige les bugs à l'origine de l'instabilité de Star Citizen. Comme pour la plupart des correctifs, l'installation est facultative. Si vous ne rencontrez pas les problèmes mentionnés, vous pouvez attendre la prochaine version WHQL, dans laquelle les correctifs seront intégrés à la branche principale du pilote. Le correctif 595.76 (disponible en téléchargement ci-dessous ) est destiné aux systèmes Windows 10 et Windows 11 64 bits. Il prend en charge les cartes graphiques GeForce GTX série 16 et supérieures. Les utilisateurs de pilotes antérieurs doivent immédiatement effectuer la mise à jour vers la version 595.76 et ignorer la version 595.71.
Liens
Lien de téléchargement (2 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
26-02LogicielsLibreOffice Online est de retour. Le concurrent gratuit de Google Docs et de Microsoft 365 est de nouveau opérationnel.
04-02LogicielsAmazon Fire TV interdit les applications non autorisées : le blocage est désormais total
04-02LogicielsSony brevète un système de création de podcasts d'IA mettant en scène les voix des personnages PlayStation.
30-01LogicielsWinRAR en danger : Cette faille de sécurité est peut-être déjà présente sur votre ordinateur.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité