TikTok a expliqué pourquoi il ne prévoit pas le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les messages privés.

TikTok a expliqué pourquoi il ne prévoit pas le chiffrement de bout en bout (E...
Publié le: 05/03/2026 @ 11:43:47:
SocialDans une interview accordée à la BBC, les représentants de la plateforme ont souligné que la sécurité est un facteur déterminant, notamment pour les jeunes utilisateurs, qui constituent une part importante de la communauté du service. Cette décision marque une rupture nette avec la stratégie adoptée par ses concurrents, dont Meta Platforms, qui met en œuvre le chiffrement de bout en bout dans ses applications depuis des années. Le chiffrement de bout en bout repose sur la cryptographie asymétrique : le message est chiffré à l’aide d’une clé publique et ne peut être déchiffré qu’avec une clé privée stockée sur l’appareil du destinataire. Concrètement, cela signifie que personne d’autre que les participants à la conversation, pas même le fournisseur de services, n’a accès au contenu. Cette solution est le système par défaut de Signal, WhatsApp, Messenger et Instagram, entre autres. Les défenseurs de la vie privée la considèrent comme la référence en matière de protection des communications. TikTok, en revanche, a opté pour un modèle différent. La plateforme utilise un chiffrement classique des transmissions, similaire à celui de Gmail. Les données sont protégées lors de leur transmission entre l'appareil de l'utilisateur et les serveurs de l'entreprise, mais TikTok se réserve le droit de les déchiffrer. L'entreprise estime que cette mesure est nécessaire pour permettre aux équipes de sécurité et aux forces de l'ordre de réagir aux signalements de violence, d'abus ou de contenus illégaux. En cas de demande légale justifiée, les messages pourront être communiqués aux autorités compétentes.

Cette approche a été saluée par les organisations de protection de l'enfance, notamment la National Society for the Prevention of Cruelty to Children et l'Internet Watch Foundation. Elles soulignent que l'absence de chiffrement de bout en bout facilite la détection et le blocage des contenus pédopornographiques. Cette décision intervient alors que TikTok fait l'objet d'un examen approfondi de la part des autorités de régulation de l'UE. L'UE analyse des fonctionnalités telles que le défilement infini, la lecture automatique, les notifications push et l'algorithme de recommandation, que certains responsables politiques estiment susceptibles d'entraîner une dépendance et d'avoir un impact négatif sur la santé mentale des jeunes utilisateurs.
