Google réduit sa commission sur le Play Store de 30 à 20%

Une révolution est en marche sur le Google Play Store. L'entreprise a officiellement annoncé l'abandon de la commission standard de 30 % prélevée sur les transactions. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une vaste réforme des règles de distribution et de paiement des applications sur Android, qui devrait découler de l'accord conclu avec Epic Games en novembre 2025. Plutôt que d'attendre la validation définitive du tribunal, l'entreprise a décidé d'appliquer ces changements dès maintenant. La principale nouveauté réside dans la réduction du taux de commission de base, qui passe de 30 % à 20 % pour les achats intégrés. Dans certains cas, notamment pour les développeurs participant aux nouveaux programmes App Experience et au programme Google Play Jeux Level Up mis à jour, ce taux peut même descendre à 15 % sur les nouvelles installations. Ces modifications s'appliqueront également aux abonnements, où la commission sera réduite à 10 %. Les développeurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Espace économique européen (EEE) paieront 5 % plus un taux spécifique au marché lorsqu'ils utiliseront le système de facturation de Google. Les tarifs locaux s'appliqueront dans les autres régions. Google permettra aux développeurs de proposer des systèmes de paiement alternatifs en plus de sa propre solution. De plus, les applications pourront rediriger les utilisateurs vers des sites externes pour effectuer des achats. Cette approche semble plus souple que les solutions adoptées par Apple sur l'App Store après les accords de 2025. À l'époque, les développeurs d'applications iOS ne pouvaient intégrer les liens de paiement que dans le navigateur. C'est la possibilité d'utiliser des méthodes de paiement alternatives qui a incité Epic à réintroduire Fortnite sur l'App Store américain. L'entreprise a maintenant annoncé que le jeu fera son retour sur le Google Play Store à l'échelle mondiale.
Autre changement important : le lancement du programme « Boutiques d’applications enregistrées ». Les boutiques d’applications tierces pourront demander une certification si elles respectent certains critères de qualité et de sécurité. En contrepartie, elles bénéficieront d’une procédure d’installation simplifiée sur Android. La participation à ce programme sera facultative et l’installation d’applications et de boutiques en dehors du système Google restera possible. Parallèlement, Google a annoncé qu’en 2026, des modifications seront apportées aux mécanismes d’installation pour les sources inconnues, ce qui pourrait complexifier la procédure et, indirectement, inciter à participer au programme officiel. La nouvelle structure tarifaire entrera en vigueur dans l'EEE, aux États-Unis et au Royaume-Uni d'ici le 30 juin, en Australie d'ici le 30 septembre, en Corée et au Japon d'ici la fin de l'année et dans le monde entier d'ici le 30 septembre 2027. Les programmes de soutien aux développeurs seront lancés dans certaines régions dès l'automne et s'étendront ensuite en fonction des nouvelles règles tarifaires.
Google avait déjà modifié son modèle de rémunération, abaissant sa commission à 15 % du premier million de dollars de chiffre d'affaires annuel en 2021. Cette fois-ci, cependant, l'ampleur des changements est plus importante, et le contexte reste le différend avec Epic et un accord de partenariat supplémentaire entre les deux entreprises, portant sur la collaboration technologique. Ceci a permis aux créateurs de Fortnite de remporter un succès considérable, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour d'autres développeurs.
