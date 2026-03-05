Les bots s'arrachent la DDR5. Les centres de donnÃ©es font grimper les prix de la mÃ©moire.

Les centres de donnÃ©es consomment tellement de mÃ©moire ces derniers temps que les rÃ©percussions se font sentir dans les magasins d'Ã©lectronique. Les prix de la mÃ©moire DDR5 ont depuis longtemps atteint des sommets d'absurditÃ©, et les entreprises du secteur tentent de tirer profit de la crise actuelle. Cette fois-ci, cependant, il ne s'agit pas seulement de racheter les produits, mais de surveiller constamment l'ensemble de la chaÃ®ne d'approvisionnement, des kits de RAM destinÃ©s Ã la vente au dÃ©tail aux modules industriels et aux connecteurs eux-mÃªmes. La sociÃ©tÃ© DataDome, spÃ©cialisÃ©e dans la protection contre les abus sur les sites web, a dÃ©crit une campagne au cours de laquelle un bot a surveillÃ© les annonces de mÃ©moire DDR5 pendant des semaines. Des requÃªtes automatisÃ©es apparaissaient en moyenne toutes les quelques secondes, ce qui reprÃ©sentait des dizaines de milliers de pages vues par heure. Au total, plus de 10 millions de requÃªtes provenant d'une mÃªme source ont Ã©tÃ© bloquÃ©es. Leur but Ã©tait de rÃ©cupÃ©rer les donnÃ©es de prix et de disponibilitÃ© de stockage. Le bot n'a ajoutÃ© aucun produit au panier, n'a pas consultÃ© d'autres catÃ©gories et ne s'est pas comportÃ© comme un client normal. Il a accÃ©dÃ© Ã une page spÃ©cifique, a rÃ©cupÃ©rÃ© des donnÃ©es, puis l'a immÃ©diatement quittÃ©e. Pour Ã©viter d'Ãªtre dÃ©tectÃ©, le trafic Ã©tait rÃ©parti uniformÃ©ment entre le jour et la nuit. Ã€ premiÃ¨re vue, cela semblait correspondre Ã une demande normale des utilisateurs. En pratique, le volume de requÃªtes Ã©tait quasiment stable, sans les baisses habituelles du week-end ni les pics du soir. Les interruptions soudaines n'Ã©taient dues qu'Ã des problÃ¨mes techniques. Une fois rÃ©solus, le trafic retrouvait immÃ©diatement son niveau initial.
Plus intÃ©ressant encore, le bot ne se limitait pas aux kits de jeu populaires. Il surveillait Ã©galement les emplacements DIMM, les nouveaux connecteurs CAMM2 et les modules de mÃ©moire industriels vendus aux entreprises. Le mÃ©canisme Ã©tait simple mais efficace. Chaque requÃªte contenait un paramÃ¨tre unique, permettant au serveur de la traiter comme une nouvelle entrÃ©e plutÃ´t que de s'appuyer sur le cache. Cela garantissait des prix et des niveaux de stock toujours Ã jour. Le nombre de requÃªtes Ã©tait fixÃ© juste en dessous des seuils d'alerte utilisÃ©s par de nombreuses plateformes de commerce Ã©lectronique. De ce fait, le trafic n'a pas semblÃ© abusif pendant longtemps, bien qu'il fÃ»t en rÃ©alitÃ© entiÃ¨rement automatisÃ©. Le marchÃ© du matÃ©riel informatique a connu des situations similaires ces derniÃ¨res annÃ©es. Lors du lancement de consoles ou de cartes graphiques, les prix ont explosÃ© sur le marchÃ© de l'occasion. Ã€ titre d'exemple, la PlayStation 5 Pro 30e anniversaire en Ã©dition limitÃ©e de Sony s'est vendue Ã des prix bien supÃ©rieurs Ã son prix catalogue lors des prÃ©commandes. Il en allait de mÃªme pour les cartes graphiques haut de gamme, telles que la GeForce RTX 5090, qui, peu aprÃ¨s leur lancement, apparaissaient dans les publicitÃ©s Ã un prix bien supÃ©rieur au prix de vente conseillÃ© par le fabricant.
La mÃ©moire DDR5 n'a pas fait exception. Lors des pÃ©riodes de disponibilitÃ© limitÃ©e, les prix pouvaient Ãªtre multipliÃ©s par plusieurs fois, et les plateformes d'enchÃ¨res ont vu des offres dÃ©passant largement la valeur initiale des kits. Les prÃ©visions du secteur indiquent que dÃ¨s 2026, jusqu'Ã 70 % de la production mondiale de mÃ©moire pourrait Ãªtre destinÃ©e aux serveurs. Cela signifie une rÃ©duction des ressources disponibles pour les ordinateurs personnels, l'automobile et l'Ã©lectronique grand public. Les principaux fabricants, tels que Micron Technology, Samsung Electronics et SK Hynix, investissent dans de nouvelles lignes de production. Cependant, la construction et la mise en service d'une nouvelle usine de mÃ©moire sont des processus qui s'Ã©talent sur plusieurs annÃ©es, et non sur quelques mois. Pendant ce temps, mÃªme de lÃ©gÃ¨res pÃ©nuries de puces DRAM peuvent rapidement entraÃ®ner des pÃ©nuries de modules, de connecteurs et de cartes Ã©lectroniques.
Plus intÃ©ressant encore, le bot ne se limitait pas aux kits de jeu populaires. Il surveillait Ã©galement les emplacements DIMM, les nouveaux connecteurs CAMM2 et les modules de mÃ©moire industriels vendus aux entreprises. Le mÃ©canisme Ã©tait simple mais efficace. Chaque requÃªte contenait un paramÃ¨tre unique, permettant au serveur de la traiter comme une nouvelle entrÃ©e plutÃ´t que de s'appuyer sur le cache. Cela garantissait des prix et des niveaux de stock toujours Ã jour. Le nombre de requÃªtes Ã©tait fixÃ© juste en dessous des seuils d'alerte utilisÃ©s par de nombreuses plateformes de commerce Ã©lectronique. De ce fait, le trafic n'a pas semblÃ© abusif pendant longtemps, bien qu'il fÃ»t en rÃ©alitÃ© entiÃ¨rement automatisÃ©. Le marchÃ© du matÃ©riel informatique a connu des situations similaires ces derniÃ¨res annÃ©es. Lors du lancement de consoles ou de cartes graphiques, les prix ont explosÃ© sur le marchÃ© de l'occasion. Ã€ titre d'exemple, la PlayStation 5 Pro 30e anniversaire en Ã©dition limitÃ©e de Sony s'est vendue Ã des prix bien supÃ©rieurs Ã son prix catalogue lors des prÃ©commandes. Il en allait de mÃªme pour les cartes graphiques haut de gamme, telles que la GeForce RTX 5090, qui, peu aprÃ¨s leur lancement, apparaissaient dans les publicitÃ©s Ã un prix bien supÃ©rieur au prix de vente conseillÃ© par le fabricant.
La mÃ©moire DDR5 n'a pas fait exception. Lors des pÃ©riodes de disponibilitÃ© limitÃ©e, les prix pouvaient Ãªtre multipliÃ©s par plusieurs fois, et les plateformes d'enchÃ¨res ont vu des offres dÃ©passant largement la valeur initiale des kits. Les prÃ©visions du secteur indiquent que dÃ¨s 2026, jusqu'Ã 70 % de la production mondiale de mÃ©moire pourrait Ãªtre destinÃ©e aux serveurs. Cela signifie une rÃ©duction des ressources disponibles pour les ordinateurs personnels, l'automobile et l'Ã©lectronique grand public. Les principaux fabricants, tels que Micron Technology, Samsung Electronics et SK Hynix, investissent dans de nouvelles lignes de production. Cependant, la construction et la mise en service d'une nouvelle usine de mÃ©moire sont des processus qui s'Ã©talent sur plusieurs annÃ©es, et non sur quelques mois. Pendant ce temps, mÃªme de lÃ©gÃ¨res pÃ©nuries de puces DRAM peuvent rapidement entraÃ®ner des pÃ©nuries de modules, de connecteurs et de cartes Ã©lectroniques.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
27-02MatÃ©rielQualcomm a changÃ© d'avis concernant la production de puces de jeu pour consoles portables.
27-02MatÃ©rielLe dernier pilote graphique de NVIDIA est une catastrophe. Il pourrait mÃªme endommager votre carte graphique.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©