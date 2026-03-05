 Se connecter 
L'Europe devance Starlink : Internet laser pour les vols passagers
05/03/2026
InternetPendant des annÃ©es, le Wi-Fi en vol a Ã©tÃ© synonyme de dÃ©bits lents et de connexions instables. Or, une technologie susceptible de rÃ©volutionner l'expÃ©rience des passagers a vu le jour. L'Agence spatiale europÃ©enne et Airbus ont annoncÃ© la rÃ©ussite d'un test de transmission d'internet gigabit depuis l'orbite vers un avion en vol, grÃ¢ce Ã  une liaison laser. Lors du test, un dÃ©bit de 2,6 Gbit/s a Ã©tÃ© atteint entre l'avion et le satellite Alphasat, situÃ© Ã  36 000 kilomÃ¨tres d'altitude. Le transfert a durÃ© plusieurs minutes et est restÃ© stable malgrÃ© les mouvements de l'avion et la prÃ©sence de nuages. Avec de telles performances, le tÃ©lÃ©chargement d'un film HD ne prend que quelques secondes. Les essais rÃ©alisÃ©s constituent l'une des premiÃ¨res dÃ©monstrations de maintien d'une liaison optique Ã  trÃ¨s haut dÃ©bit avec un objet se dÃ©plaÃ§ant dans l'atmosphÃ¨re. Les ingÃ©nieurs ont dÃ» tenir compte des vibrations de la coque, des variations d'altitude et de cap, ainsi que des conditions mÃ©tÃ©orologiques. Le moindre dÃ©calage du faisceau risquait d'interrompre la liaison.

Un Ã©lÃ©ment clÃ© du systÃ¨me Ã©tait le terminal laser UltraAir dÃ©veloppÃ© par Airbus. Ce dispositif assurait un verrouillage prÃ©cis et constant sur le satellite, malgrÃ© les turbulences et les manÅ“uvres de l'avion. La prÃ©cision requise Ã  une distance de 36 000 kilomÃ¨tres a nÃ©cessitÃ© l'utilisation de mÃ©canismes de stabilisation et de correction avancÃ©s. Les liaisons optiques offrent des avantages par rapport aux transmissions radio traditionnelles. Un faisceau laser est beaucoup plus Ã©troit qu'un signal radio, ce qui permet une transmission de donnÃ©es plus importante. La connexion est plus difficile Ã  intercepter et l'utilisation de la lumiÃ¨re au lieu des ondes radio rÃ©duit le problÃ¨me de la saturation du spectre. Contrairement aux systÃ¨mes satellitaires basÃ©s sur la transmission radio, tels que ceux proposÃ©s par SpaceX avec le projet Starlink, un faisceau lumineux concentrÃ© parcourt la derniÃ¨re Ã©tape du trajet.

Ce test n'Ã©tait pas une expÃ©rience ponctuelle. Il s'inscrit dans le cadre du programme HydRON, qui vise Ã  construire un rÃ©seau optique spatial comparable Ã  une fibre optique dÃ©ployÃ©e en orbite. Ce projet est soutenu par l'initiative ScyLight, financÃ©e notamment par les gouvernements nÃ©erlandais et allemand. L'Europe ambitionne de se doter d'une infrastructure de transmission de donnÃ©es hautement sÃ©curisÃ©e et technologiquement indÃ©pendante. Les responsables de l'ESA soulignent que le test a permis de rÃ©soudre plusieurs problÃ¨mes liÃ©s au maintien de communications laser stables dans des conditions atmosphÃ©riques difficiles. Airbus met en avant le potentiel d'applications dans les secteurs de la dÃ©fense et du commerce. La prÃ©cision du ciblage a Ã©tÃ© qualifiÃ©e d'extrÃªme et la dÃ©monstration a marquÃ© le dÃ©but d'une nouvelle phase dans le dÃ©veloppement des satellites de communication.

Cette nouvelle technologie ne sera pas immÃ©diatement disponible pour les vols commerciaux. Son intÃ©gration au futur rÃ©seau HydRON nÃ©cessite des investissements supplÃ©mentaires et la construction d'infrastructures orbitales. L'ESA annonce que sa prioritÃ© sera de connecter les aÃ©ronefs, les plateformes Ã  haute altitude et autres objets mobiles au rÃ©seau optique spatial. Les applications ne se limitent pas Ã  l'aviation. Les liaisons laser peuvent Ãªtre utilisÃ©es pour les navires en haute mer, les vÃ©hicules dans des rÃ©gions dÃ©pourvues d'infrastructures terrestres et les opÃ©rations en zones de crise. Cette technologie a le potentiel de devenir la base de communications sÃ©curisÃ©es lÃ  oÃ¹ les rÃ©seaux traditionnels sont dÃ©faillants. Les principaux dÃ©fis techniques ont dÃ©jÃ  Ã©tÃ© relevÃ©s. La prochaine Ã©tape consistera Ã  dÃ©ployer la solution Ã  grande Ã©chelle et Ã  construire un rÃ©seau permettant une utilisation gÃ©nÃ©ralisÃ©e des liaisons optiques dans le trafic.
