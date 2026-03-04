 Se connecter 
Test Gridz Keeper (PS5) - Allumez des gÃ©nÃ©rateurs en pleine apocalypse zombie
PubliÃ© le: 04/03/2026 @ 15:38:30: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osGridz Keeper est un jeu d'action et de rÃ©flexion se dÃ©roulant dans un monde plongÃ© dans les tÃ©nÃ¨bres aprÃ¨s une apocalypse zombie. Dans ce jeu dÃ©veloppÃ© par Double Mizzlee, vous Ãªtes la derniÃ¨re personne capable de rÃ©tablir le courant dans les derniÃ¨res zones sÃ»res de l'humanitÃ©. Il s'agit donc pour les nouveaux venus d'un jeu de puzzle vraiment basique, Ã  tel point qu'il n'y avait qu'une seule mÃ©canique prÃ©sente.

