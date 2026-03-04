Google Chrome accÃ©lÃ¨re le rythme : les mises Ã  jour doubleront Ã  partir de septembre

PubliÃ© le: 04/03/2026 @ 15:32:59: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Les utilisateurs de Chrome ont souvent l'impression de dÃ©couvrir une nouvelle mise Ã jour Ã chaque ouverture du navigateur. Ce n'est pas qu'une impression : Google a dÃ©jÃ considÃ©rablement accÃ©lÃ©rÃ© le rythme des mises Ã jour et s'apprÃªte Ã franchir une nouvelle Ã©tape, avec un calendrier encore plus serrÃ© . Face Ã la multiplication des menaces en ligne et Ã la dÃ©mocratisation des outils d'attaque automatisÃ©s , notamment ceux basÃ©s sur l'intelligence artificielle , Google rÃ©duit encore davantage la pÃ©riode d'exposition. L'objectif est de mettre plus rapidement Ã la disposition des utilisateurs les correctifs de sÃ©curitÃ© et les nouvelles fonctionnalitÃ©s. Depuis 2021, Google publie une nouvelle version stable de Chrome toutes les quatre semaines , aprÃ¨s avoir auparavant rÃ©duit ce cycle Ã environ six semaines. Ã€ cela s'ajoutent progressivement des mises Ã jour de sÃ©curitÃ© hebdomadaires et un programme d' accÃ¨s anticipÃ© aux versions stables permettant Ã une partie des utilisateurs de bÃ©nÃ©ficier de certaines versions. Ã€ partir du 8 septembre , avec Chrome 153 , le rythme change Ã nouveau : les versions stables commenceront Ã arriver toutes les deux semaines . Nous passons donc d'environ une version par mois Ã deux mises Ã jour stables par mois , avec un intervalle nettement plus court entre chaque Ã©tape importante.
Ce nouveau calendrier de mises Ã jour ne concerne pas uniquement les ordinateurs : Google prÃ©cise que cette frÃ©quence bimensuelle sâ€™applique Ã toutes les plateformes , y compris PC , Android et iOS . Ainsi, toute personne utilisant Chrome sur plusieurs appareils bÃ©nÃ©ficiera du mÃªme rythme de mise Ã jour partout. Ce changement concerne Ã©galement le canal bÃªta de Chrome . Les versions bÃªta suivront la mÃªme nouvelle logique, trois semaines avant la version stable correspondante. ConcrÃ¨tement, les testeurs bÃªta continueront d'Ãªtre informÃ©s en avant-premiÃ¨re des nouvelles fonctionnalitÃ©s, mais selon un cycle plus court et plus prÃ©visible. Pour les canaux Dev et Canary , les plus expÃ©rimentaux destinÃ©s aux dÃ©veloppeurs et aux utilisateurs trÃ¨s curieux, Google n'annonce aucun changement : leur frÃ©quence de mise Ã jour reste la mÃªme, dÃ©jÃ trÃ¨s rapide. Le cÅ“ur du changement concerne donc avant tout la chaÃ®ne stable , celle qui intÃ©resse le plus les gens.
Le navigateur est souvent le principal point de contact avec le web et, de ce fait, une cible privilÃ©giÃ©e pour ceux qui cherchent Ã exploiter les vulnÃ©rabilitÃ©s . RÃ©duire le dÃ©lai entre les mises Ã jour permet Ã Google de diffuser plus rapidement les correctifs de sÃ©curitÃ© et les solutions critiques, limitant ainsi la pÃ©riode pendant laquelle un problÃ¨me peut rester exploitable. ParallÃ¨lement, un cycle plus rapide permet de dÃ©ployer les nouvelles fonctionnalitÃ©s en production par petites Ã©tapes plus frÃ©quentes, plutÃ´t que d'intÃ©grer de nombreuses modifications dans une seule mise Ã jour ultÃ©rieure. Du point de vue de l'utilisateur final, cette approche tend Ã rendre les mises Ã jour moins Â« lourdes Â» et plus progressives, mÃªme si elle nÃ©cessite de s'habituer Ã recevoir des notifications de mise Ã jour plus rÃ©guliÃ¨rement. Ã€ moyen terme, ce choix doit Ã©galement Ãªtre interprÃ©tÃ© Ã la lumiÃ¨re de l'utilisation croissante de l'IA par les attaquants pour automatiser la recherche de failles et la conception d'exploits. Dans ce contexte, l'accÃ©lÃ©ration du cycle de publication de logiciels aussi exposÃ©s que le navigateur apparaÃ®t comme une mesure de dÃ©fense quasi obligatoire , plutÃ´t que comme une simple optimisation du produit.
