Changements apportÃ©s Ã  ChatGPT : GPT-5.3 Instant arrive, disant adieu aux rÃ©ponses Â« gÃªnantes Â».

04/03/2026 @ 15:30:20
Ceux qui utilisent ChatGPT au quotidien ne remarquent souvent pas Ã quel point le modÃ¨le interrompt frÃ©quemment le cours de la conversation par des avertissements , des prÃ©ambules moralisateurs ou des rÃ©ponses qui tournent en rond. Ce sont prÃ©cisÃ©ment ces dÃ©tails, qui font la diffÃ©rence entre un outil utile et un outil frustrant, que la nouvelle version GPT-5.3 Instant s'efforce de corriger .La mise Ã jour, dÃ©jÃ disponible dans ChatGPT et via l'API , vise Ã rendre les interactions plus fluides , plus pertinentes et moins encombrÃ©es de mises en garde inutiles , tout en amÃ©liorant la qualitÃ© des rÃ©ponses lorsque la recherche Web entre en jeu .L'un des changements les plus tangibles concerne la maniÃ¨re dont GPT-5.3 Instant dÃ©cide de rejeter une requÃªte. Avec GPT-5.2 Instant , le modÃ¨le rechignait souvent Ã rÃ©pondre Ã des questions qui auraient pu Ãªtre traitÃ©es sans problÃ¨me, ou bien il commenÃ§ait par de longues explications sur ce qu'il ne pouvait pas faire. Avec ce nouveau modÃ¨le, OpenAI affirme avoir considÃ©rablement rÃ©duit le gaspillage inutile et Ã©liminÃ© les prÃ©ambules moralisateurs . Lâ€™objectif est dâ€™accÃ©der dâ€™abord au contenu utile , en maintenant des limites de sÃ©curitÃ© sans pour autant les transformer en barriÃ¨re continue. Le rÃ©sultat, du moins en thÃ©orie, est une conversation avec moins d'impasses et plus de rÃ©ponses directes, tout en restant dans les limites de sÃ©curitÃ© Ã©tablies par OpenAI.
Un autre domaine oÃ¹ GPT-5.3 Instant promet des amÃ©liorations est l'utilisation du web pour la mise Ã jour des rÃ©ponses. Jusqu'Ã prÃ©sent, lorsque le modÃ¨le utilisait des recherches en ligne, il n'Ã©tait pas rare d'obtenir de longs rÃ©sumÃ©s de rÃ©sultats de recherche ou des listes de liens mal pertinents . Le nouveau modÃ¨le vise Ã mieux Ã©quilibrer les informations trouvÃ©es en ligne avec ses propres connaissances internes et son raisonnement . ConcrÃ¨tement, au lieu de simplement condenser les articles rÃ©cents, il s'efforce de contextualiser l'actualitÃ© en fonction des tendances de fond . L'idÃ©e est de proposer des rÃ©ponses plus concises , pertinentes et immÃ©diatement rÃ©utilisables , sans sacrifier la rapiditÃ© et en conservant un ton cohÃ©rent avec le reste de la conversation.
OpenAI s'intÃ©resse Ã©galement au ton . Avec GPT-5.2 Instant, certaines rÃ©ponses pouvaient Ãªtre intrusives , truffÃ©es de phrases motivationnelles ou de conseils Ã©motionnels non sollicitÃ©s, avec des expressions perÃ§ues par beaucoup comme gÃªnantes . Avec GPT-5.3 Instant, le modÃ¨le adopte un style plus direct et naturel, en Ã©liminant les phrases dramatiques comme Â« Stop. Respirez. Â» et en rÃ©duisant les suppositions sur les Ã©motions de l'utilisateur. Dans l'exemple sur la difficultÃ© de trouver l'amour Ã San Francisco , la nouvelle version explore d'emblÃ©e la dynamique sociale de la ville , sans recourir Ã des rassures gÃ©nÃ©riques. OpenAI indique Ã©galement travailler Ã maintenir une personnalitÃ© plus stable d'une version Ã l'autre, afin que les mises Ã jour soient perÃ§ues comme des capacitÃ©s accrues plutÃ´t que comme un changement de caractÃ¨re. Il reste possible d'ajuster le ton des rÃ©ponses (plus ou moins chaleureux, plus ou moins enthousiaste) via les paramÃ¨tres .
En termes de prÃ©cision , GPTâ€‘5.3 Instant vise Ã rÃ©duire ce que lâ€™on appelle les hallucinations , câ€™est-Ã -dire les rÃ©ponses confiantes mais incorrectes . OpenAI Ã©voque deux Ã©valuations internes : lâ€™une consacrÃ©e aux domaines sensibles tels que la mÃ©decine , le droit et la finance , et lâ€™autre basÃ©e sur de vÃ©ritables conversations au cours desquelles des utilisateurs ont signalÃ© des erreurs factuelles . D'aprÃ¨s les donnÃ©es partagÃ©es, dans les zones Ã fort impact, le nouveau modÃ¨le rÃ©duit les hallucinations de 26,8 % lors de l'utilisation d' Internet et de 19,7 % lorsqu'on se fie uniquement Ã sa mÃ©moire interne . Concernant les conversations rapportÃ©es par les utilisateurs, la diminution est de 22,5 % avec accÃ¨s Ã Internet et de 9,6 % sans. Ces chiffres tÃ©moignent de progrÃ¨s, mais pas de la disparition du problÃ¨me. Il est judicieux de continuer Ã considÃ©rer les rÃ©ponses, notamment dans les domaines critiques, comme un appui et non comme une source dÃ©finitive (ceci est toutefois valable pour tout modÃ¨le ).
OpenAI se concentre Ã©galement sur l' Ã©criture crÃ©ative et argumentative. GPT-5.3 Instant devrait mieux gÃ©rer les textes narratifs , poÃ©tiques ou plus expressifs , sans en perdre la clartÃ© . De maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, le modÃ¨le devrait permettre une transition plus naturelle des tÃ¢ches pratiques (rÃ©sumÃ©s, courriels, plans) aux textes plus imaginatifs , tout en conservant une structure lisible. Il reste important de savoir comment guider le modÃ¨le avec des demandes claires, car la qualitÃ© du rÃ©sultat dÃ©pend encore beaucoup de la faÃ§on dont l' invite est dÃ©finie . OpenAI reconnaÃ®t qu'il subsiste des limitations Ã©videntes , notamment pour les langues autres que l'anglais (soupir !). Dans des langues comme le japonais et le corÃ©en, le style peut encore Ãªtre rigide ou trop littÃ©ral, et le travail sur un ton naturel se poursuit. Il est raisonnable de s'attendre Ã des diffÃ©rences de qualitÃ© Ã©galement dans d'autres langues, y compris le franÃ§ais .
CÃ´tÃ© disponibilitÃ©, GPT-5.3 Instant est disponible dÃ¨s maintenant dans ChatGPT pour tous et en tant que modÃ¨le API sous le nom gpt-5.3-chat-latest . Les autres modÃ¨les de la gamme, notamment ceux destinÃ©s Ã une analyse plus approfondie ou la version Pro , bÃ©nÃ©ficieront de mises Ã jour ultÃ©rieures. La version prÃ©cÃ©dente de GPT-5.2 Instant restera disponible pour les utilisateurs payants dans la section des modÃ¨les hÃ©ritÃ©s pendant environ trois mois encore , avant d'Ãªtre retirÃ©e le 3 juin 2026. OpenAI indique qu'elle a subi un cycle complet de formation et d'Ã©valuation de la sÃ©curitÃ© , qui est documentÃ© dans une fiche systÃ¨me dÃ©diÃ©e .
