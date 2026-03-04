Sony renonce aux jeux PlayStation sur PC (Ghost of Yotei et d'autres jeux sont abandonnÃ©s)

PubliÃ© le: 04/03/2026 @ 15:06:30: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
D'aprÃ¨s Bloomberg, Sony Group Corp. ne prÃ©voit plus de sortir ses gros jeux PlayStation 5 sur PC, un changement de stratÃ©gie majeur qui voit le fabricant de jeux vidÃ©o revenir Ã l'exclusivitÃ© console aprÃ¨s six ans d'expÃ©rimentation avec des sorties multiplateformes, selon des personnes proches de l'entreprise. Plusieurs raisons expliquent probablement ce changement. L'une d'elles est que de nombreux jeux PlayStation rÃ©cents se sont mal vendus sur PC. Par ailleurs, une faction au sein de PlayStation craint que la sortie de leurs jeux sur PC ne nuise Ã l'image de marque de la console et n'affecte les ventes de la PlayStation 5 et de ses successeurs, selon des sources proches de Sony.
