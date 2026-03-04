Sony renonce aux jeux PlayStation sur PC (Ghost of Yotei et d'autres jeux sont abandonnÃ©s)

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Sony renonce aux jeux PlayStation sur PC (Ghost of Yotei et d'autres jeux sont a...
PubliÃ© le: 04/03/2026 @ 15:06:30: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osD'aprÃ¨s Bloomberg, Sony Group Corp. ne prÃ©voit plus de sortir ses gros jeux PlayStation 5 sur PC, un changement de stratÃ©gie majeur qui voit le fabricant de jeux vidÃ©o revenir Ã  l'exclusivitÃ© console aprÃ¨s six ans d'expÃ©rimentation avec des sorties multiplateformes, selon des personnes proches de l'entreprise. Plusieurs raisons expliquent probablement ce changement. L'une d'elles est que de nombreux jeux PlayStation rÃ©cents se sont mal vendus sur PC. Par ailleurs, une faction au sein de PlayStation craint que la sortie de leurs jeux sur PC ne nuise Ã  l'image de marque de la console et n'affecte les ventes de la PlayStation 5 et de ses successeurs, selon des sources proches de Sony.
« Windows 12 ne sera pas compatible avec l...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 03-03Jeux VidÃ©osTest City Hunter (PS5) - Nicky Larson ne craint personne ... sauf les annÃ©es
 02-03Jeux VidÃ©osTest Super Bomberman Collection (PS5) - Une compilation nostalgique et respectueuse
 27-02Jeux VidÃ©osTest Reanimal (PS5) - Les auteurs de Little Nightmares 1&2 rÃ©cidivent
 27-02Jeux VidÃ©osSony va-t-il rÃ©duire le nombre de sorties de ses exclusivitÃ©s PlayStation solo sur PC ?
 26-02Jeux VidÃ©osTest The 9th Charnel (PS5) - Un survival horror trop ambitieux pour un dÃ©veloppeur solo ...
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Jeux VidÃ©os04-03
Sony renonce aux jeux PlayStation sur PC (Ghost of Yotei et d'autres jeux sont abandonnÃ©s)
 Windows04-03
Windows 12 ne sera pas compatible avec les ordinateurs plus anciens et sera basÃ© sur l'IA
 Programmation04-03
Claude a reÃ§u une mÃ©moire IA. FonctionnalitÃ© premium gratuite pour tous.
 Apple04-03
Apple a dÃ©voilÃ© les processeurs M5 Pro et M5 Max.
 Apple04-03
L'iPhone 17e a dÃ©Ã§u par son autonomie.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page