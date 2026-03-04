Windows 12 ne sera pas compatible avec les ordinateurs plus anciens et sera basÃ© sur l'IA

Microsoft se prÃ©pare Ã lancer un nouveau systÃ¨me d'exploitation. Selon des informations rÃ©centes, Windows 12, dÃ©veloppÃ© sous le nom de code interne Hudson Valley Next, pourrait Ãªtre commercialisÃ© plus tard cette annÃ©e, aux alentours de la fin du support de Windows 10. Le principal changement architectural devrait rÃ©sider dans la conception modulaire du systÃ¨me, basÃ©e sur l'architecture CorePC dÃ©veloppÃ©e par Microsoft depuis des annÃ©es. Les utilisateurs pourront ajouter et retirer des composants individuellement, personnalisant ainsi le systÃ¨me selon leurs besoins. Il sera donc possible de crÃ©er une configuration allÃ©gÃ©e pour la bureautique ou une configuration optimisÃ©e pour les jeux. CÃ´tÃ© design, l'interface se caractÃ©risera par des Ã©lÃ©ments transparents, Ã©voquant le verre, et une barre des tÃ¢ches flottante. L'intelligence artificielle sera un Ã©lÃ©ment clÃ© du nouveau Windows. Copilot deviendra partie intÃ©grante du systÃ¨me. Certaines fonctionnalitÃ©s avancÃ©es liÃ©es Ã l'IA pourraient Ãªtre disponibles uniquement par abonnement, ce qui impliquera des frais supplÃ©mentaires pour les utilisateurs.
Windows 12 devrait nÃ©cessiter un processeur neuronal dÃ©diÃ©, une unitÃ© conÃ§ue pour gÃ©rer les tÃ¢ches d'intelligence artificielle. Cette exigence est similaire Ã celle, controversÃ©e, du module de sÃ©curitÃ© de Windows 11. Le problÃ¨me est que ces processeurs sont encore relativement rares sur les ordinateurs anciens, ce qui pourrait empÃªcher des millions d'utilisateurs de bÃ©nÃ©ficier de la mise Ã niveau. Microsoft mise clairement tout sur une seule carte : lier lâ€™avenir de Windows Ã lâ€™intelligence artificielle. Pour de nombreux utilisateurs, cela ressemble Ã une nouvelle tentative dâ€™imposer des solutions dont tout le monde nâ€™a pas besoin. Le point positif est que le support de Windows 11 se poursuivra pendant encore plusieurs annÃ©es.
