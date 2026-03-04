 Se connecter 
 Se connecter 
        
Claude a reçu une mémoire IA. Fonctionnalité premium gratuite pour tous.
Publié le: 04/03/2026 @ 00:06:38: Par Nic007 Dans "Programmation"
Programmation2026 marque un net regain de popularité pour Claude. L'application d'assistant IA pour iOS vient de se hisser à la première place des applications de productivité aux États-Unis et figure parmi les dix meilleures applications de productivité dans plus de 100 pays. C'est l'un des signes les plus forts que le marché des outils basés sur l'IA entre dans une nouvelle phase de concurrence accrue pour conquérir le grand public. Cette croissance dynamique est alimentée non seulement par la tendance à l'IA générative, mais aussi par l'expansion constante des fonctionnalités disponibles gratuitement. Anthropic, le créateur de Claude, s'est lancé dans une aventure auparavant réservée aux abonnés payants. Le changement le plus important est la disponibilité de la fonctionnalité de mémoire IA dans la version gratuite. Auparavant, la possibilité de consulter les conversations précédentes était une fonctionnalité premium. Désormais, chaque utilisateur peut poursuivre les conversations en se basant sur le contexte enregistré dans son historique de discussions. Concrètement, cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de saisir les mêmes instructions à répétition d'un projet à l'autre. Claude peut consulter les conversations archivées, retrouver les passages pertinents et poursuivre la discussion sans avoir à tout recommencer. L'interaction avec l'assistant devient un processus continu, plus collaboratif qu'un simple échange de messages. Cette nouvelle fonctionnalité permet également une utilisation sélective de la mémoire. Les utilisateurs peuvent la limiter à des projets spécifiques, séparant ainsi les conversations personnelles et professionnelles. Cette séparation favorise une meilleure organisation du travail et un meilleur contrôle du contexte.

L'extension de la mémoire est la prochaine étape du développement de la version gratuite de Claude. Ces derniers mois, cette version s'est enrichie de connecteurs d'applications, de la création de fichiers, de la prise en charge des tâches répétitives, des conversations plus longues et de la recherche d'images. La stratégie est claire : augmenter la valeur de la version de base et séduire les utilisateurs qui utilisaient auparavant des solutions concurrentes. Le marché demeure extrêmement concurrentiel. Des acteurs majeurs tels que ChatGPT, Google Gemini et Microsoft Copilot intègrent systématiquement leurs modèles aux systèmes d'exploitation et aux suites bureautiques. Dans ce contexte, la décision d'offrir un espace de stockage gratuit revêt une importance stratégique.

Anthropic a décidé de s'attaquer à une autre vulnérabilité des utilisateurs. Nombre d'entre eux possèdent un historique de conversations conséquent dans d'autres systèmes d'IA et craignent de perdre le contexte acquis. La solution : un nouvel outil d'importation de données. Claude fournit un message spécifique pouvant être copié-collé dans un autre chatbot. Cela permet de centraliser l'historique des conversations. L'utilisateur copie ensuite la réponse générée et l'importe dans la mémoire de Claude. Le traitement peut prendre jusqu'à 24 heures. Ce mécanisme fonctionne même si le fournisseur actuel ne propose pas de fonction d'exportation de données officielle. Cela réduit considérablement les obstacles au changement de plateforme. Transférer des projets, des notes et des résultats datant de plusieurs mois vers un nouvel environnement devient une opération technique, et non plus une décision stratégique comportant un risque de perte de connaissances.
« Apple a dévoilé les processeurs M5 Pro...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 02-03ProgrammationClaude est hors service dans le monde entier.
 27-02ProgrammationChatGPT pour adultes : cochez l’option « Discussions coquines » dans le code.
 26-02ProgrammationPerplexity Computer est l'IA la plus intelligente de toutes : elle utilise ChatGPT, Gemini et Claude pour effectuer son travail !
 24-02ProgrammationChatGPT s'apprête à proposer une nouvelle formule d'abonnement. Elle sera très onéreuse.
 11-02ProgrammationOpenAI lance GPT 5.3 Codex : une IA qui apprend d’elle-même
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Programmation04-03
Claude a reçu une mémoire IA. Fonctionnalité premium gratuite pour tous.
 Apple04-03
Apple a dévoilé les processeurs M5 Pro et M5 Max.
 Apple04-03
L'iPhone 17e a déçu par son autonomie.
 Mobile03-03
Fini les écrans fissurés. La nouvelle génération de Gorilla Glass Ceramic 3 place la barre encore plus haut.
 Jeux Vidéos03-03
Test City Hunter (PS5) - Nicky Larson ne craint personne ... sauf les années
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page