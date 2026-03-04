Claude a reçu une mémoire IA. Fonctionnalité premium gratuite pour tous.

Publié le: 04/03/2026 @ 00:06:38: Par Nic007 Dans "Programmation"
2026 marque un net regain de popularité pour Claude. L'application d'assistant IA pour iOS vient de se hisser à la première place des applications de productivité aux États-Unis et figure parmi les dix meilleures applications de productivité dans plus de 100 pays. C'est l'un des signes les plus forts que le marché des outils basés sur l'IA entre dans une nouvelle phase de concurrence accrue pour conquérir le grand public. Cette croissance dynamique est alimentée non seulement par la tendance à l'IA générative, mais aussi par l'expansion constante des fonctionnalités disponibles gratuitement. Anthropic, le créateur de Claude, s'est lancé dans une aventure auparavant réservée aux abonnés payants. Le changement le plus important est la disponibilité de la fonctionnalité de mémoire IA dans la version gratuite. Auparavant, la possibilité de consulter les conversations précédentes était une fonctionnalité premium. Désormais, chaque utilisateur peut poursuivre les conversations en se basant sur le contexte enregistré dans son historique de discussions. Concrètement, cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de saisir les mêmes instructions à répétition d'un projet à l'autre. Claude peut consulter les conversations archivées, retrouver les passages pertinents et poursuivre la discussion sans avoir à tout recommencer. L'interaction avec l'assistant devient un processus continu, plus collaboratif qu'un simple échange de messages. Cette nouvelle fonctionnalité permet également une utilisation sélective de la mémoire. Les utilisateurs peuvent la limiter à des projets spécifiques, séparant ainsi les conversations personnelles et professionnelles. Cette séparation favorise une meilleure organisation du travail et un meilleur contrôle du contexte.
L'extension de la mémoire est la prochaine étape du développement de la version gratuite de Claude. Ces derniers mois, cette version s'est enrichie de connecteurs d'applications, de la création de fichiers, de la prise en charge des tâches répétitives, des conversations plus longues et de la recherche d'images. La stratégie est claire : augmenter la valeur de la version de base et séduire les utilisateurs qui utilisaient auparavant des solutions concurrentes. Le marché demeure extrêmement concurrentiel. Des acteurs majeurs tels que ChatGPT, Google Gemini et Microsoft Copilot intègrent systématiquement leurs modèles aux systèmes d'exploitation et aux suites bureautiques. Dans ce contexte, la décision d'offrir un espace de stockage gratuit revêt une importance stratégique.
Anthropic a décidé de s'attaquer à une autre vulnérabilité des utilisateurs. Nombre d'entre eux possèdent un historique de conversations conséquent dans d'autres systèmes d'IA et craignent de perdre le contexte acquis. La solution : un nouvel outil d'importation de données. Claude fournit un message spécifique pouvant être copié-collé dans un autre chatbot. Cela permet de centraliser l'historique des conversations. L'utilisateur copie ensuite la réponse générée et l'importe dans la mémoire de Claude. Le traitement peut prendre jusqu'à 24 heures. Ce mécanisme fonctionne même si le fournisseur actuel ne propose pas de fonction d'exportation de données officielle. Cela réduit considérablement les obstacles au changement de plateforme. Transférer des projets, des notes et des résultats datant de plusieurs mois vers un nouvel environnement devient une opération technique, et non plus une décision stratégique comportant un risque de perte de connaissances.
L'extension de la mémoire est la prochaine étape du développement de la version gratuite de Claude. Ces derniers mois, cette version s'est enrichie de connecteurs d'applications, de la création de fichiers, de la prise en charge des tâches répétitives, des conversations plus longues et de la recherche d'images. La stratégie est claire : augmenter la valeur de la version de base et séduire les utilisateurs qui utilisaient auparavant des solutions concurrentes. Le marché demeure extrêmement concurrentiel. Des acteurs majeurs tels que ChatGPT, Google Gemini et Microsoft Copilot intègrent systématiquement leurs modèles aux systèmes d'exploitation et aux suites bureautiques. Dans ce contexte, la décision d'offrir un espace de stockage gratuit revêt une importance stratégique.
Anthropic a décidé de s'attaquer à une autre vulnérabilité des utilisateurs. Nombre d'entre eux possèdent un historique de conversations conséquent dans d'autres systèmes d'IA et craignent de perdre le contexte acquis. La solution : un nouvel outil d'importation de données. Claude fournit un message spécifique pouvant être copié-collé dans un autre chatbot. Cela permet de centraliser l'historique des conversations. L'utilisateur copie ensuite la réponse générée et l'importe dans la mémoire de Claude. Le traitement peut prendre jusqu'à 24 heures. Ce mécanisme fonctionne même si le fournisseur actuel ne propose pas de fonction d'exportation de données officielle. Cela réduit considérablement les obstacles au changement de plateforme. Transférer des projets, des notes et des résultats datant de plusieurs mois vers un nouvel environnement devient une opération technique, et non plus une décision stratégique comportant un risque de perte de connaissances.
Plus d'actualités dans cette catégorie
26-02ProgrammationPerplexity Computer est l'IA la plus intelligente de toutes : elle utilise ChatGPT, Gemini et Claude pour effectuer son travail !
24-02ProgrammationChatGPT s'apprête à proposer une nouvelle formule d'abonnement. Elle sera très onéreuse.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité