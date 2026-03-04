 Se connecter 
Apple a dévoilé les processeurs M5 Pro et M5 Max.
Publié le: 04/03/2026 @ 00:04:48: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a annoncé deux nouveaux processeurs : le M5 Pro et le M5 Max. Ces solutions équiperont le MacBook Pro et intègrent un processeur à 18 cœurs ainsi qu’une nouvelle architecture Fusion, combinant deux puces de 3 nanomètres en un seul système sur une puce. La configuration à 18 cœurs comprend six « super cœurs » et douze nouveaux cœurs hautes performances. Selon Apple, cette conception est optimisée pour une meilleure efficacité énergétique et des performances multithread supérieures. Le M5 Pro constitue un excellent point de départ : il associe un processeur à 18 cœurs à un GPU pouvant comporter jusqu’à 20 cœurs. Il est doté d’une unité de shaders avancée avec cache dynamique de deuxième génération et ombrage de maillage accéléré par le matériel. Il prend en charge jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée et offre des performances graphiques supérieures de 20 % à celles du M4 Pro.

Le M5 Max, quant à lui, s'adresse aux professionnels de l'animation 3D, aux développeurs d'applications et aux chercheurs en IA. Il intègre un GPU jusqu'à 40 cœurs et prend en charge jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée, offrant des performances de ray tracing 30 % supérieures à celles du M4 Max. Les deux processeurs sont dotés d'un moteur neuronal 16 cœurs plus rapide pour le traitement local de l'IA, sont compatibles Thunderbolt 5 et intègrent la technologie MEE (Memory Integrity Enforcement). Ce sont des puces très performantes qui séduiront sans aucun doute les passionnés.
