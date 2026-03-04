 Se connecter 
L'iPhone 17e a déçu par son autonomie.
Publié le: 04/03/2026 @ 00:03:47: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a fait de l'iPhone 16e une option attrayante pour un large public, en proposant un appareil à 599 $ avec la meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone 6,1 pouces. Cependant, en matière d'autonomie, le nouvel iPhone 17e est moins performant : des données récentes indiquent qu'il est devenu le modèle le moins endurant de la génération actuelle. Par conséquent, à moins que le gain de performance, pour le même prix de 599 $, ne soit un critère déterminant, le passage à l'iPhone 17e ne semble pas entièrement justifié. Selon le tableau comparatif d'Apple, le nouvel iPhone offre les mêmes performances de lecture vidéo et de streaming que l'iPhone 16e, tandis que l'iPhone Air et l'iPhone 17 de base font mieux dans ce domaine.

On ignore pour l'instant si l'iPhone 17e conserve la même capacité de batterie que son prédécesseur ; une conclusion définitive ne pourra être tirée qu'après un démontage complet. Cependant, étant donné que les autres caractéristiques des deux générations sont quasiment identiques, il est probable qu'Apple n'ait pas augmenté la capacité de la batterie. Parmi les nouveautés de cette année, on note la puce A19 avec un processeur à 6 cœurs et un processeur graphique à 4 cœurs doté d'accélérateurs neuronaux, ainsi que le modem 5G C1X plus performant, également utilisé dans l'iPhone Air, nettement plus cher. De plus, le smartphone est désormais compatible avec MagSafe, ce qui est très pratique au quotidien.
