Fini les écrans fissurés. La nouvelle génération de Gorilla Glass Ceramic 3 place la barre encore plus haut.

Laisser tomber son smartphone sur du béton est un instant où le temps semble suspendu. Une seconde de silence, un rapide coup d'œil à l'écran, la crainte d'une myriade de fissures. Depuis des années, les fabricants s'efforcent d'éliminer ce moment de stress. Corning vient d'annoncer la nouvelle génération de son verre de protection – Gorilla Glass Ceramic 3 – et affirme qu'il s'agit de la plus grande avancée en matière de protection d'écran depuis des années. Gorilla Glass Ceramic 3 est le dernier né de la gamme de protections d'écran Corning. Le fabricant souligne que ce matériau a été conçu pour résister non seulement aux chutes, mais aussi pour conserver sa durabilité dans le temps. Dans un communiqué, Lori Hamilton, vice-présidente et directrice technique de la division Gorilla Glass, a indiqué que sa conception reposait sur une expertise combinée du verre et de la céramique. La nouvelle formule est conçue pour répondre à l'évolution des besoins du marché. Les smartphones sont de plus en plus fins, avec des écrans plus grands et des bordures plus étroites. La conception des appareils laisse moins de place pour des renforts supplémentaires, et l'écran reste l'élément le plus vulnérable de l'ensemble.
Corning a publié les résultats de ses tests de durabilité en laboratoire. Selon le fabricant, le verre Gorilla Glass Ceramic 3 a résisté à des chutes de plus de deux mètres de hauteur sur des surfaces simulant le béton. Lors d'un autre test, le verre a résisté à au moins vingt chutes consécutives d'un mètre de hauteur sur une surface simulant l'asphalte.Ce sont des paramètres importants au quotidien. Le béton et l'asphalte comptent parmi les surfaces les plus agressives pour un smartphone. Ils sont durs, rugueux et irréguliers. En pratique, les trottoirs, les parkings et les rues représentent les plus grandes menaces pour les écrans. Corning affirme que la technologie Ceramic 3 est conçue pour offrir une résistance durable, et non une résistance ponctuelle au premier impact. Ce nouveau verre n'est pas qu'une simple curiosité de laboratoire. Le Gorilla Glass Ceramic 3 a déjà été utilisé dans le modèle Motorola Razr Fold, dévoilé au MWC 2026. Sur ce smartphone pliable, il protège l'écran avant, particulièrement vulnérable aux dommages dans ce type de conception.
Le choix d'un appareil haut de gamme n'est pas le fruit du hasard. Les téléphones pliables sont de véritables vitrines technologiques pour les constructeurs et sont souvent les premiers à bénéficier des matériaux les plus innovants. La présence de la technologie Ceramic 3 dans le modèle Motorola laisse penser que le verre est déjà produit en masse et pourrait équiper d'autres modèles phares dès 2026.
Corning a publié les résultats de ses tests de durabilité en laboratoire. Selon le fabricant, le verre Gorilla Glass Ceramic 3 a résisté à des chutes de plus de deux mètres de hauteur sur des surfaces simulant le béton. Lors d'un autre test, le verre a résisté à au moins vingt chutes consécutives d'un mètre de hauteur sur une surface simulant l'asphalte.Ce sont des paramètres importants au quotidien. Le béton et l'asphalte comptent parmi les surfaces les plus agressives pour un smartphone. Ils sont durs, rugueux et irréguliers. En pratique, les trottoirs, les parkings et les rues représentent les plus grandes menaces pour les écrans. Corning affirme que la technologie Ceramic 3 est conçue pour offrir une résistance durable, et non une résistance ponctuelle au premier impact. Ce nouveau verre n'est pas qu'une simple curiosité de laboratoire. Le Gorilla Glass Ceramic 3 a déjà été utilisé dans le modèle Motorola Razr Fold, dévoilé au MWC 2026. Sur ce smartphone pliable, il protège l'écran avant, particulièrement vulnérable aux dommages dans ce type de conception.
Le choix d'un appareil haut de gamme n'est pas le fruit du hasard. Les téléphones pliables sont de véritables vitrines technologiques pour les constructeurs et sont souvent les premiers à bénéficier des matériaux les plus innovants. La présence de la technologie Ceramic 3 dans le modèle Motorola laisse penser que le verre est déjà produit en masse et pourrait équiper d'autres modèles phares dès 2026.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité