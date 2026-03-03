 Se connecter 
Test City Hunter (PS5) - Nicky Larson ne craint personne ... sauf les années
Publié le: 03/03/2026 @ 16:12:26: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosRares sont les mangakas à avoir conquis le cœur de millions de lecteurs à travers le monde dès leurs premières œuvres, et Tsukasa Hojo est de ceux-là. En effet, avec seulement deux mangas à son actif, « Cat's Eye » et « City Hunter », il a connu un succès fulgurant dans les années 1980. Le protagoniste est l'infaillible nettoyeur Ryo Saeba, engagé par des clients pour résoudre les situations les plus diverses, et qui se retrouve souvent mêlé aux bas-fonds ou confronté à de dangereux adversaires. Le sérieux des premiers chapitres du mangalaisse rapidement place à une histoire plus comique qui fera de notre héros l'un des protagonistes les plus emblématiques du manga d'action. Ryo se retrouve bientôt à travailler avec la jeune Kaori Makimura, sœur de son ancien collègue tué par la pègre, et ensemble, ils forment un duo imbattable. Elle est chargée de lui trouver du travail, mais étant donné l'obsession du protagoniste pour les belles femmes, la pauvre Kaori doit souvent calmer ses ardeurs à coups de marteau ! Ces scènes humoristiques deviendront la marque de fabrique de l'histoire et servent principalement à atténuer le côté dramatique des événements. Quant au style du mangaka, Hojo parvient à créer des planches magnifiques, riches en détails, avec une excellente représentation des scènes d'action. Il est difficile de trouver à redire au style de dessin de l'artiste ; rien n'est laissé au hasard et les expressions faciales sont incroyablement expressives. Les corps sont également très sensuels et la physicalité de Ryo et des autres personnages est rendue avec une grande maîtrise. À bien y penser, lors de la sortie de City Hunter au Japon sur TurboGrafx-16 en mars 1990, il aurait été impensable d'imaginer ce titre sortir du pays du Soleil Levant, la console n'ayant jamais vraiment percée sous nos latitudes. Aujourd'hui, le jeu est accessible à tous les fans, avec même une traduction française intégrale (et oui il est possible d'appeler le personnage Nicky Larson comme dans le Club Dorothée).

