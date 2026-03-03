Google Photos : voici comment créer des stickers à partir de vos photos

Les photos synchronisées avec Google Photos ne sont plus de simples souvenirs statiques : grâce à la dernière mise à jour d’ Android, elles se transforment également en stickers personnalisés à utiliser dans les conversations et sur les réseaux sociaux. Après son lancement sur iOS cet été, cette fonctionnalité est désormais également disponible sur les smartphones Android , avec un système guidé qui isole automatiquement le sujet de l'image et le transforme en un autocollant prêt à l'emploi , sans avoir à utiliser d'applications de retouche externes. La nouvelle option de Google Photos permet de transformer des personnes , des animaux ou des objets de votre galerie en autocollants. L'application reconnaît le sujet principal et le détache de l'arrière-plan, créant ainsi un autocollant net et réutilisable dans d'autres applications. Pour créer un autocollant, ouvrez Google Photos sur un appareil Android , sélectionnez une photo et attendez que le sujet soit mis en valeur par un léger effet scintillant . Appuyez ensuite longuement sur l'élément au premier plan pour générer l'autocollant. Une fois l'autocollant créé, l'application propose deux actions principales : le copier dans le presse-papiers ou le partager directement. Vous pouvez ainsi l'insérer facilement dans d'autres applications de messagerie ou de réseaux sociaux.
Google recommande d'utiliser des images avec un sujet bien défini au premier plan afin de faciliter la reconnaissance automatique et d'obtenir des contours plus précis. Les photos trop chargées ou dont l'arrière-plan est confus risquent de donner des résultats moins précis. Les autocollants générés peuvent ensuite être utilisés dans des applications comme WhatsApp , Instagram et, de manière générale, dans tout service acceptant les images collées ou partagées, rendant les conversations plus expressives et un peu plus personnalisées que les émojis classiques. La fonctionnalité de création d'autocollants est en cours de déploiement sur la plupart des appareils Android équipés de la dernière version de Google Photos et disposant d'au moins 4 Go de RAM . La mise à jour concernée est la version 7.64 , déjà largement disponible via les canaux officiels. Cette nouvelle intervient alors que Google réduit le rôle de Pixel Studio , l'outil dédié à la personnalisation sur certains modèles Pixel : la création d'autocollants dans Google Photos constitue de fait une nouvelle référence pour ce type d'utilisation.
iOS propose déjà une section « Historique des stickers » , accessible via Collections > Stickers , qui permet de retrouver rapidement les stickers créés précédemment. Google prévoit d'intégrer une fonctionnalité similaire à Android lors d'une prochaine mise à jour, afin d'éviter de répéter l'opération pour chaque image.
