 Se connecter 
 Se connecter 
        
Google Photos : voici comment créer des stickers à partir de vos photos
Publié le: 03/03/2026 @ 15:23:42: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleLes photos synchronisées avec Google Photos ne sont plus de simples souvenirs statiques : grâce à la dernière mise à jour d’ Android, elles se transforment également en stickers personnalisés à utiliser dans les conversations et sur les réseaux sociaux. Après son lancement sur iOS cet été, cette fonctionnalité est désormais également disponible sur les smartphones Android , avec un système guidé qui isole automatiquement le sujet de l'image et le transforme en un autocollant prêt à l'emploi , sans avoir à utiliser d'applications de retouche externes. La nouvelle option de Google Photos permet de transformer des personnes , des animaux ou des objets de votre galerie en autocollants. L'application reconnaît le sujet principal et le détache de l'arrière-plan, créant ainsi un autocollant net et réutilisable dans d'autres applications. Pour créer un autocollant, ouvrez Google Photos sur un appareil Android , sélectionnez une photo et attendez que le sujet soit mis en valeur par un léger effet scintillant . Appuyez ensuite longuement sur l'élément au premier plan pour générer l'autocollant. Une fois l'autocollant créé, l'application propose deux actions principales : le copier dans le presse-papiers ou le partager directement. Vous pouvez ainsi l'insérer facilement dans d'autres applications de messagerie ou de réseaux sociaux.

Google recommande d'utiliser des images avec un sujet bien défini au premier plan afin de faciliter la reconnaissance automatique et d'obtenir des contours plus précis. Les photos trop chargées ou dont l'arrière-plan est confus risquent de donner des résultats moins précis. Les autocollants générés peuvent ensuite être utilisés dans des applications comme WhatsApp , Instagram et, de manière générale, dans tout service acceptant les images collées ou partagées, rendant les conversations plus expressives et un peu plus personnalisées que les émojis classiques. La fonctionnalité de création d'autocollants est en cours de déploiement sur la plupart des appareils Android équipés de la dernière version de Google Photos et disposant d'au moins 4 Go de RAM . La mise à jour concernée est la version 7.64 , déjà largement disponible via les canaux officiels. Cette nouvelle intervient alors que Google réduit le rôle de Pixel Studio , l'outil dédié à la personnalisation sur certains modèles Pixel : la création d'autocollants dans Google Photos constitue de fait une nouvelle référence pour ce type d'utilisation.

iOS propose déjà une section « Historique des stickers » , accessible via Collections > Stickers , qui permet de retrouver rapidement les stickers créés précédemment. Google prévoit d'intégrer une fonctionnalité similaire à Android lors d'une prochaine mise à jour, afin d'éviter de répéter l'opération pour chaque image.
Test City Hunter (PS5) - Nicky Larson ne... »« Google Home évolue : enfin, toute la ma...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 03-03GoogleGoogle Home évolue : enfin, toute la maison ne s'éteindra plus accidentellement.
 27-02GoogleGoogle dévoile Nano Banana 2 : une imagerie IA incroyable et ultra-rapide
 27-02GoogleGoogle teste une nouvelle méthode d'affichage des résultats sur son moteur de recherche.
 26-02GoogleGemini révolutionne Android : voici comment il vous facilite la vie.
 26-02GoogleCircle and Seek change tout : il reconnaît désormais plusieurs objets simultanément.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos03-03
Test City Hunter (PS5) - Nicky Larson ne craint personne ... sauf les années
 Google03-03
Google Photos : voici comment créer des stickers à partir de vos photos
 Google03-03
Google Home évolue : enfin, toute la maison ne s'éteindra plus accidentellement.
 Vidéo03-03
Fusion de HBO Max et Paramount+ : quelles conséquences pour plus de 200 millions d’abonnés ?
 Internet03-03
5G sans antennes-relais ? Starlink V2 offrira une expérience « terrestre » depuis l'orbite.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page