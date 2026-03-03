Google Home évolue : enfin, toute la maison ne s'éteindra plus accidentellement.

Quiconque utilise Google Home au quotidien connaît bien cette situation : vous demandez d'éteindre une lumière et vous constatez que la moitié de la maison est plongée dans le noir, ou l'assistant vous interrompt en plein milieu d'une phrase. Avec les dernières mises à jour de Gemini pour la maison , Google s'efforce de corriger précisément ces dysfonctionnements. Les nouvelles fonctionnalités visent à rendre les commandes vocales plus cohérentes avec nos véritables intentions, à améliorer la stabilité des automatisations et à mieux exploiter les appareils Nest , des caméras aux routeurs Wi-Fi, en passant par les serrures connectées. Google améliore la séparation entre les différents types d'appareils domestiques. Des commandes comme « Éteins la cuisine » n'affectent désormais que l' éclairage de la pièce, évitant ainsi les prises et appareils non configurés qui pouvaient jusqu'à présent s'éteindre inopinément. La gestion des commandes globales a également été corrigée : avec « Éteindre toutes les lumières », l’action reste limitée au domicile configuré , au lieu de se propager de manière inattendue à plusieurs domiciles ou pièces associés au même compte. Gemini for Home exploite mieux le contexte de l'appareil : il peut identifier un produit même si son nom ne mentionne pas sa catégorie. En pratique, une commande générique adressée à un produit a plus de chances d'être correctement interprétée, sans qu'il soit nécessaire de renommer systématiquement chaque appareil.
L'utilisation du contexte de localisation évolue également : l'Assistant utilise plus strictement l' adresse du domicile définie dans l'application Google Home, de sorte que les fonctions dépendantes de la localisation soient plus cohérentes avec votre position réelle. Google affirme avoir considérablement réduit le nombre de fois où Gemini interrompt prématurément la phrase d'un utilisateur. Les conversations devraient ainsi paraître plus naturelles, notamment lors de la formulation de commandes plus longues ou complexes. Les tâches quotidiennes comme les notes , les rappels , les minuteurs et autres demandes similaires bénéficient d'une amélioration de leur fiabilité : l'objectif est de réduire les commandes ignorées ou retardées, qui restent une source majeure de frustration avec les assistants vocaux. Les routines créées par les utilisateurs devraient également s'activer de manière plus fiable. Google signale une amélioration de l' activation de ces séquences personnalisées, qui par le passé démarraient souvent de façon irrégulière, voire pas du tout. Les nouvelles versions des modèles Gemini améliorent également la qualité de la réponse globale et la gestion musicale , avec une prise en charge plus robuste, même pour les titres récemment sortis . En théorie, il sera plus facile de demander le dernier single d'un artiste sans risquer de tomber sur le mauvais morceau ou sur des versions obsolètes.
Pour les abonnés à Google Home Premium Advanced , une fonctionnalité de « recherche en direct » arrive sur les caméras Nest . Gemini peut répondre aux questions concernant l' état actuel de votre domicile à partir des images des caméras, offrant ainsi des possibilités intéressantes pour des vérifications rapides sans avoir à parcourir manuellement les flux vidéo. La compatibilité avec les serrures Nest x Yale est désormais disponible pour tous , et son déploiement a commencé dès maintenant. Cette extension permet une meilleure intégration de la gestion des accès dans l'écosystème Google Home. Côté réseau, Google déploie une nouvelle mise à jour pour Nest Wifi Pro , appelée mise à jour de mars 2026 , qui vise à améliorer les performances du réseau maillé . Une couverture plus stable et plus homogène demeure essentielle pour le bon fonctionnement de tous vos appareils connectés.
Google enrichit son catalogue de déclencheurs d'automatisation , c'est-à-dire les conditions qui activent une routine . Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve des déclencheurs comme « Lorsque le système de sécurité est armé », qui permet d'associer des actions spécifiques à l'état du système d'alarme. La condition « Si l'appareil est connecté à l'alimentation électrique » est également ajoutée , ce qui est utile pour les systèmes d'automatisation de bâtiments qui dépendent de l'alimentation effective d'un certain produit, par exemple pour gérer les charges ou les scénarios d'économie d'énergie. Autre fonctionnalité disponible pour la tablette Pixel : vous pouvez déclencher une routine si la tablette n’est pas connectée à sa station d’accueil avant 21 h , ce qui ouvre la voie à des rappels ou des actions en soirée liés à la localisation de l’appareil.
