Fusion de HBO Max et Paramount+ : quelles conséquences pour plus de 200 millions d’abonnés ?

Le marché des médias connaît l'un des plus grands bouleversements de ces dernières années. Paramount Skydance a conclu un accord pour acquérir Warner Bros. Discovery pour 31 dollars par action. C'est l'aboutissement d'une bataille qui a récemment impliqué Netflix. L'an dernier, Warner Bros. Discovery s'est mise en vente et Netflix a rapidement formulé une offre de 82,7 milliards de dollars. L'accord, conclu en décembre 2025, semblait bouclé, mais la situation a changé avec l'entrée en scène de Paramount Skydance. La nouvelle offre était nettement supérieure, à 108,4 milliards de dollars, soit 25,7 milliards de plus que celle de Netflix. Surtout, elle comportait des garanties financières : une amende réglementaire de 7 milliards de dollars en cas de blocage de l’opération et une indemnité de 2,8 milliards de dollars pour Nextlix en cas de rupture de l’accord précédent. Finalement, Netflix a annoncé qu’il ne surenchérissait pas et s’est retiré des négociations. Un élément clé de l'intrigue réside dans l'avenir de la plateforme HBO. Le PDG de Paramount Skydance, David Ellison, a assuré aux téléspectateurs lors de la conférence de lundi que HBO conserverait son indépendance opérationnelle. Selon lui, la marque HBO gardera son identité d'origine, sans changement de nom ni modification de son modèle opérationnel éprouvé. Cette déclaration est importante, compte tenu de la notoriété de la marque et du positionnement du service sur le segment premium.
Paramount Skydance prévoit de fusionner Paramount+ et HBO Max en un seul service de streaming après la finalisation de sa fusion avec Warner Bros. Discovery, probablement sous la marque HBO. Le PDG, David Ellison, a confirmé ce projet lors d'une conférence avec les investisseurs, précisant que la plateforme ainsi créée desservira plus de 200 millions d'abonnés et permettra à l'entreprise de rivaliser avec les leaders du marché du streaming. D'un point de vue technologique, ce scénario est logique. HBO se distingue depuis des années par une interface soignée, des performances améliorées et une forte notoriété. En comparaison directe, Paramount+ est nettement inférieur, tant au niveau de l'expérience utilisateur que du contenu proposé. Si la transaction est approuvée par les autorités réglementaires, Paramount Skydance aura accès à une propriété intellectuelle extrêmement précieuse et à une vaste base de production. Cela pourrait bouleverser l'équilibre des forces dans le secteur mondial du streaming. Le retrait de Netflix de la course a ouvert la voie à l'émergence d'un nouveau géant des médias susceptible de représenter une réelle menace pour les leaders actuels du marché.
