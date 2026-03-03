5G sans antennes-relais ? Starlink V2 offrira une expérience « terrestre » depuis l'orbite.

Lors du Mobile World Congress, Starlink a dévoilé son plan de déploiement de ses satellites de deuxième génération, les V2. L'objectif ? Offrir aux utilisateurs une connectivité comparable à celle d'un réseau 5G terrestre traditionnel. Michael Nicolls, vice-président de l'ingénierie chez SpaceX, responsable du développement de Starlink, a souligné que l'objectif du projet Starlink Mobile est de fournir une « expérience au sol » d'utilisation d'Internet, malgré la connexion à un satellite. La constellation V2 devrait offrir des débits de téléchargement allant jusqu'à 150 Mbit/s dans des conditions optimales. Cela équivaut à une connexion Internet haut débit ou à un réseau 5G performant. De plus, les nouveaux satellites devraient offrir une densité de données jusqu'à 100 fois supérieure à celle de la génération actuelle. Concrètement, cela se traduit par un streaming plus rapide, une navigation plus stable et une qualité d'appel vocale nettement améliorée. Pour les utilisateurs des régions moins urbanisées, cela pourrait constituer une alternative intéressante aux opérateurs traditionnels.
L'un des éléments clés de la modernisation est l'extension de la couverture dans les régions polaires. Ces zones ont longtemps posé des défis aux infrastructures terrestres, en raison des conditions climatiques extrêmes et des coûts élevés de construction des réseaux. La nouvelle constellation V2 devrait améliorer considérablement la stabilité de la connexion dans ces régions. Ceci est particulièrement important pour la recherche scientifique, les secteurs maritime et aérien, ainsi que pour les communautés vivant aux latitudes extrêmes. SpaceX prévoit de commencer les lancements réguliers de satellites V2 à partir de mi-2027. Chaque lancement emportera plus de 50 unités de nouvelle génération. L'objectif est de constituer une constellation complète en seulement six mois, illustrant ainsi l'ampleur du projet.
Parallèlement, une collaboration avec l'opérateur allemand Deutsche Telekom a été annoncée. Ce partenariat vise à réduire les zones blanches en matière d'accès à Internet en Europe. Les services issus de cette collaboration devraient être déployés en 2028. Si ces annonces se confirment, Starlink V2 pourrait être le premier système satellitaire à offrir, à l'échelle mondiale, une qualité comparable à celle d'un réseau mobile traditionnel.
