Microsoft pourrait révolutionner le ray tracing. Le nouveau DirectX offrira-t-il 90 % d'images par seconde en plus ?

Microsoft pourrait révolutionner le ray tracing. Le nouveau DirectX offrira-t-i...
Publié le: 03/03/2026 @ 14:50:05: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft a publié une nouvelle version du kit de développement logiciel Agility (SDK), la version 1.619. Cette mise à jour introduit la prise en charge du modèle de shaders DirectX 6.9 et des améliorations pour DirectX 12. Cependant, la nouvelle la plus intéressante est le gain de performances confirmé grâce au réordonnancement de l'exécution des shaders (SER). SER est un mécanisme qui permet aux applications de trier dynamiquement les rayons lors du lancer de rayons afin d'optimiser leur traitement parallèle. Concrètement, l'API réorganise l'ordre d'exécution des shaders, ce qui réduit les goulots d'étranglement et améliore l'utilisation du GPU. Microsoft a présenté les capacités de cette technologie dans la démonstration D3D12RaytracingHelloShaderExecutionReordering. Cette démonstration, que chacun peut exécuter sur son propre matériel, permet de constater l'ampleur des gains de performance. Les résultats les plus impressionnants ont été obtenus sur les cartes Intel Arc série B, notamment les chipsets « Battlemage » et le GPU intégré Xe3 de « Panther Lake ». Les tests de Microsoft ont révélé des fréquences d'images jusqu'à 90 % supérieures à celles obtenues avec le modèle d'exécution de shaders précédent. Ceci démontre que le ray tracing dispose encore d'un potentiel d'optimisation important, en particulier dans le contexte des architectures GPU modernes.

Cette technologie a également été testée sur une NVIDIA GeForce RTX 4090, où elle a permis d'obtenir une amélioration d'environ 40 % par rapport au ray tracing par défaut. La situation est encore plus intéressante pour la génération « Blackwell ». Des tests indépendants indiquent que la NVIDIA GeForce RTX 5080 peut gagner environ 80 % de performances lors de la même démonstration. Si ces résultats se confirment en jeu, les joueurs peuvent s'attendre à une augmentation notable du nombre d'images par seconde avec le ray tracing activé, sans avoir à changer de matériel. Il convient toutefois de modérer notre enthousiasme. Les résultats présentés proviennent d'une démonstration technique contrôlée, et non de tests en conditions réelles sur des moteurs de jeu complexes. En pratique, les gains de performance seront probablement bien moindres, car les productions modernes utilisent le ray tracing de manière plus sophistiquée. Des comparaisons concrètes devront attendre que les développeurs de jeux intègrent la prise en charge d'Agility SDK 1.619 dans leurs moteurs. Ce processus pourrait prendre plusieurs mois. Ce n'est qu'alors que nous pourrons constater l'impact réel du SER sur le gameplay au quotidien.
