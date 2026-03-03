NVIDIA et les opérateurs mondiaux accélèrent leurs travaux sur la 6G basée sur l'IA

 Se connecter 
Publié le: 03/03/2026 @ 14:48:46: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetNVIDIA a annoncé sa collaboration avec d'importantes entreprises de télécommunications et de technologies pour la prochaine génération de réseaux sans fil. Ce partenariat inclut le développement de la 6G, successeur de la 5G. Cette nouvelle infrastructure sera conçue dès le départ comme un réseau « natif de l'IA », c'est-à-dire basé sur l'intelligence artificielle. Parmi les entreprises impliquées dans ce projet figurent Cisco, Nokia, Ericsson, Deutsche Telekom, BT Group, T-Mobile, SK Telecom et SoftBank Corp. Leur objectif commun est de créer une architecture ouverte, sécurisée et flexible pour les futurs réseaux. D'après cette annonce, la 6G ne sera pas simplement une version plus rapide de la 5G. Ce réseau de nouvelle génération constituera le socle du développement de l'intelligence artificielle physique. Il permettra notamment de prendre en charge des milliards d'appareils autonomes, tels que des véhicules, des robots, des capteurs et des systèmes industriels. Les architectures réseau actuelles n'ont pas été conçues pour une telle échelle et une telle complexité. Avec l'augmentation du nombre d'appareils, les exigences en matière de sécurité et de fiabilité s'accroissent également. C'est pourquoi la 6G s'appuiera dès le départ sur l'IA pour gérer le trafic, analyser les données en temps réel et prendre des décisions.

L'un des principes fondamentaux du projet est l'ouverture. Les nouveaux réseaux seront basés sur des logiciels et évolueront en continu, à l'instar des plateformes cloud modernes. Au lieu de systèmes rigides et fermés, les opérateurs bénéficieront de solutions programmables et facilement mises à jour. L'IA sera intégrée à l'ensemble de l'infrastructure, de la couche radio au cœur du réseau et aux systèmes périphériques. Cette architecture devrait faciliter la collaboration entre les différents fournisseurs de matériel et de logiciels et renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement. NVIDIA participe à plusieurs projets internationaux liés à la 6G. Aux États-Unis, l'entreprise a rejoint l'initiative OCUDU, pilotée par le bureau gouvernemental FutureG. Elle est également membre fondateur de l'AI-RAN Alliance, qui regroupe plus de 130 entreprises travaillant sur l'intelligence artificielle dans les réseaux radio. L'année dernière, NVIDIA a lancé, en collaboration avec ses partenaires, le projet AI-Native Wireless Networks, qui vise à créer une pile technologique complète pour les futurs réseaux 6G. La collaboration s'étend également à la Corée du Sud, au Royaume-Uni, à l'Union européenne et au Japon. Ces régions mènent des recherches sur des solutions de réseau intelligentes et sécurisées qui devraient devenir une norme mondiale.

Bien que la 6G en soit encore au stade de la recherche et des premières phases de conception, l'industrie s'attache déjà à définir des principes communs pour son développement. Les entreprises soulignent que la confiance des utilisateurs, l'interopérabilité et la sécurité de l'infrastructure seront essentielles. Le développement de la 6G devrait non seulement accélérer les transferts de données, mais surtout permettre l'émergence de nouveaux services et modèles économiques. Si les plans se concrétisent, la prochaine génération de réseaux sans fil pourrait constituer le socle du développement des systèmes autonomes, des villes intelligentes et de l'automatisation industrielle avancée dans les années à venir.
