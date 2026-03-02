Qualcomm a dévoilé le nouveau processeur Snapdragon Wear Elite.

Qu’on le veuille ou non, le marché des objets connectés intelligents pourrait bien être en plein essor – du moins, c’est ce que pense Qualcomm. Aujourd’hui, l’entreprise a dévoilé son nouveau processeur Snapdragon Wear Elite. Lors d’une présentation, Qualcomm a décrit l’Elite comme une solution « poignet plus ». Cela signifie qu’il ne remplacera pas le Snapdragon W5 Plus, mais coexistera avec lui. Le fabricant espère que ce nouveau produit séduira les entreprises qui développent des dispositifs d’IA tels que des pendentifs, des badges ou même des lunettes intelligentes sans écran. Les lunettes de réalité augmentée plus avancées continueront probablement d’utiliser les processeurs AR spécialisés de Qualcomm.
La puce Snapdragon Wear Elite est gravée en 3 nm et intègre un eNPU et un NPU Hexagon dédié aux tâches d'IA. Le premier gère les opérations économes en énergie, comme la reconnaissance de mots-clés et le suivi d'activité, tandis que le second prend en charge les calculs plus gourmands en ressources. Selon Snapdragon, le NPU Hexagon peut traiter jusqu'à 2 milliards de paramètres directement sur l'appareil et générer jusqu'à 10 jetons par seconde. Bien que l'architecture du coprocesseur de l'Elite soit similaire à celle du W5 Plus, son efficacité énergétique a été améliorée, permettant au processeur principal de gérer davantage de tâches. De plus, ce nouvel appareil est compatible avec les communications par satellite, la 5G, la technologie ultra-large bande UWB et le Bluetooth 6.0. Un ensemble de fonctionnalités impressionnant.
