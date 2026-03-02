L'iPad Air a été lancé avec un nouveau processeur puissant.

Après la mise à jour de ses tablettes de milieu de gamme l'an dernier, Apple a dévoilé une nouvelle version de l'iPad Air, désormais équipée de la puce M4. Cette même puce équipe l'iPad Pro de 7e génération, ainsi que le MacBook Pro et le Mac mini 2024. Selon l'annonce officielle, le nouvel iPad Air avec la puce M4 est 30 % plus rapide que la version M3. La tablette intègre également le module sans fil N1 propriétaire d'Apple, compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread. Les modèles cellulaires sont dotés du modem C1X, qui offre des débits de transfert de données mobiles plus rapides tout en consommant 30 % d'énergie en moins que l'iPad Air de l'an dernier équipé de la puce M3.
Les précommandes du nouvel iPad Air avec puce M4 débutent le 4 mars sur l'Apple Store en ligne et en magasin, et sa commercialisation le 11 mars. La version 11 pouces Wi-Fi avec 128 Go de stockage est proposée à partir de 599 $, avec une capacité extensible jusqu'à 1 To. Le modèle cellulaire est disponible à partir de 749 $. L'iPad Air 13 pouces est quant à lui proposé à partir de 799 $ pour la version Wi-Fi et de 949 $ pour le modèle cellulaire. À ces prix, les tablettes sont particulièrement attractives, notamment pour ceux qui recherchent le modèle 11 pouces 128 Go, véritablement abordable. Toutefois, 128 Go de stockage sont clairement insuffisants pour une tablette sur le marché actuel.
