Test Super Bomberman Collection (PS5) - Une compilation nostalgique et respectueuse
Publié le: 02/03/2026 @ 16:24:02: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppée par Red Art Games Metz, Super Bomberman Collection est une compilation de cinq jeux et deux titres bonus, qui restitue fidèlement et intégralement l'histoire de l'une des licences les plus emblématiques et les plus anciennes de Konami : Bomberman. C'est une véritable plongée dans le passé, s'inscrivant parfaitement dans la tendance actuelle de la restauration et de l'exploration des jeux vidéo. Ce qui surprend, c'est le soin et le respect considérables apportés aux œuvres originales. Soyons clairs : il s'agit toujours d'adaptations fidèles, avec leurs qualités et leurs défauts, mais le travail accompli autour de ces œuvres mérite l'attention et les hisse à un niveau supérieur qu'il ne faut pas sous-estimer. Avant d'entrer dans les détails, il convient de présenter le contenu de cette collection. Elle comprend cinq titres et deux autres, soit sept au total. Le plat de résistance, comme l'indique le titre, est la saga Super Bomberman en cinq chapitres. Il s'agit de titres issus de l'univers Super Nintendo et parus dans les années 1990. Le plus intéressant dans ce quintette, qui représente un véritable trésor pour les fans de la saga, est la présence inédite de Super Bomberman 4 et Super Bomberman 5. Ces deux opus, en effet, n'ont jamais été commercialisés hors du Japon et sont présentés dans cette compilation avec une localisation anglaise spécialement conçue. Une œuvre rare et assurément appréciable. Quant aux trois premiers chapitres, la version européenne est également disponible. Enfin, Bomberman et Bomberman II (NES) , les titres fondateurs de la saga et véritables piliers historiques, viennent compléter le jeu et offrir une expérience de jeu qui ravira les fans et les nostalgiques des œuvres d'une autre époque. Mais Super Bomberman Collection ne se contente pas de reproduire fidèlement les jeux, loin de là. Elle propose également une nouvelle interface qui enrichit considérablement les options existantes.

