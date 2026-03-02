Mise à jour du convertisseur PSSR disponible pour PS5 Pro

Sony déploie une version améliorée de PSSR pour la PS5 Pro, qui sera d'abord utilisée par Resident Evil: Requiem. Mark Cerny, architecte principal de PlayStation, a annoncé cette mise à jour , qui sera déployée dans le monde entier pour les joueurs PS5 Pro au cours des prochaines semaines. PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) est une bibliothèque d'IA qui analyse et améliore la résolution de chaque pixel d'une image. Elle a déjà été utilisée dans plus de 50 jeux. Capcom indique que la nouvelle version de PSSR permet un rendu plus détaillé, notamment pour les cheveux polygonaux et des effets de lumière plus réalistes, et traite les structures complexes avec une meilleure précision.
Sur le plan technologique, cette solution s'appuie sur le partenariat « Project Amethyst » avec AMD, intégrant des éléments de la technologie de suréchantillonnage FSR-4. Sony a annoncé que d'autres mises à jour de jeux et une mise à jour du logiciel système seront disponibles en mars, date à laquelle les joueurs PS5 Pro pourront activer l'option « Améliorer la qualité d'image PSSR ». Ces modifications visent à améliorer sensiblement la qualité d'image tout en optimisant la fréquence d'images et les performances. Les fabricants et les développeurs s'engagent à déployer progressivement ces nouvelles fonctionnalités au cours des prochaines semaines afin que les jeux existants puissent bénéficier du PSSR amélioré. Sony prévoit de communiquer des informations sur les autres jeux et le calendrier précis en mars.
