Apple dévoile officiellement l'iPhone 17E. Trois couleurs et un prix attractif.
Publié le: 02/03/2026 @ 15:47:29: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a officiellement dévoilé l'iPhone 17e, la dernière version de son smartphone le plus abordable. Cette présentation s'inscrit dans une série d'annonces lancées cette semaine par le géant américain de la technologie. L'iPhone 17e est une version simplifiée de l'iPhone 17, sorti en septembre dernier et qui propose plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur. Le nouveau modèle est disponible à partir de 599 $ pour la version 256 Go et se décline en trois couleurs : noir, blanc et rose. Le lancement de l'iPhone 17E intervient un peu plus d'un an après celui de l'iPhone 16E, qui disposait d'un écran OLED de 6,1 pouces, d'un bouton Action, d'un port de chargement USB-C et du premier modem entièrement conçu par Apple. Il convient de mentionner qu'entre deux lancements de nouveaux appareils, Apple travaille activement sur une nouvelle version de Siri, plus personnalisée. Celle-ci sera basée sur le modèle d'intelligence artificielle Gemini de Google, ce qui lui permettra de mieux comprendre le contexte de l'utilisateur et d'interagir directement avec l'écran. Bien que Tim Cook, PDG d'Apple, ait annoncé que ces fonctionnalités seraient disponibles ce printemps, selon Bloomberg, leur mise en œuvre pourrait prendre encore un certain temps. L'iPhone 17e est l'offre d'Apple destinée à ceux qui recherchent un smartphone moderne sans pour autant vouloir se ruiner avec un modèle haut de gamme. Reste à savoir s'il parviendra à convaincre les clients à ce prix, alors que la concurrence propose un choix de plus en plus vaste.

