Claude est hors service dans le monde entier.

PubliÃ© le: 02/03/2026 @ 15:46:00: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLa panne de l'un des modÃ¨les d'IA les plus populaires se poursuit et a provoquÃ© une grande confusion chez les utilisateurs du monde entier. Claude, dÃ©veloppÃ© par Anthropic, Ã©tait instable depuis plusieurs heures et est dÃ©sormais complÃ¨tement hors service. Les problÃ¨mes affectent Ã  la fois la version web, les applications mobiles et l'API utilisÃ©e par les entreprises et les dÃ©veloppeurs. De nombreux rapports de bogues ont rapidement affluÃ© sur les plateformes de surveillance des services en ligne, confirmant l'ampleur de la panne. Des utilisateurs ont signalÃ© des erreurs de connexion et des cas oÃ¹ le chatbot Ã©tait totalement inopÃ©rant. Claude Code, un outil de dÃ©veloppement intÃ©grÃ© Ã  l'Ã©cosystÃ¨me Anthropic, a Ã©galement Ã©tÃ© touchÃ©. Certains utilisateurs ne pouvaient pas lancer l'application sans se connecter, et des captures d'Ã©cran de messages de maintenance ont commencÃ© Ã  circuler sur les rÃ©seaux sociaux. Anthropic a reconnu les problÃ¨mes, signalant un Â« taux d'erreur Ã©levÃ© Â» sur l'ensemble de ses services. Cependant, l'entreprise n'a fourni aucune explication quant Ã  la cause de la panne ni aucune estimation du dÃ©lai de rÃ©tablissement complet. Cette situation a plongÃ© les utilisateurs dans l'incertitude et a alimentÃ© les spÃ©culations.

Les enjeux gÃ©opolitiques Ã©taient Ã©galement prÃ©pondÃ©rants. De rÃ©cents articles du Wall Street Journal suggÃ©raient que le systÃ¨me Claude Ã©tait utilisÃ© par le Pentagone dans des opÃ©rations contre l'Iran, malgrÃ© la rupture antÃ©rieure des liens entre l'administration Trump et Anthropic. Cette situation a amenÃ© certains observateurs Ã  se demander si cette panne pourrait avoir un impact sur les opÃ©rations militaires amÃ©ricaines ou Ãªtre liÃ©e aux tensions au Moyen-Orient. Cependant, aucune information confirmÃ©e ne vient Ã©tayer cette hypothÃ¨se. Cet incident a une fois de plus dÃ©montrÃ© Ã  quel point le travail quotidien de nombreuses personnes dÃ©pend aujourd'hui de grands modÃ¨les de langage. Bien que l'IA soit souvent prÃ©sentÃ©e comme une technologie rÃ©siliente et Ã©volutive, elle repose en pratique sur une infrastructure cloud traditionnelle, sujette aux pannes. Anthropic assure travailler Ã  la rÃ©solution du problÃ¨me, mais on ignore encore quand les services seront pleinement opÃ©rationnels.
