Intel rÃ©pond Ã  Ryzen avec des processeurs Arrow Lake plus puissants. Date de sortie dÃ©voilÃ©e.

Il semblerait que la mise Ã jour de la gamme de processeurs de bureau Core Ultra de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration arrive plus tÃ´t que prÃ©vu. D'aprÃ¨s VideoCardz, les nouvelles puces pourraient Ãªtre dÃ©voilÃ©es dÃ¨s le 11 mars, bien que les tests soient attendus pour le 23 mars. Il s'agit des modÃ¨les Core Ultra 5 250K Plus et Core Ultra 7 270K Plus, qui viendront renouveler la gamme Arrow Lake-S dÃ©but 2026. Leur commercialisation devrait dÃ©buter peu aprÃ¨s la levÃ©e de l'embargo sur les tests. Le changement le plus significatif par rapport aux modÃ¨les actuels rÃ©side dans l'augmentation du nombre de cÅ“urs et l'extension du cache L3. Le Core Ultra 5 250K Plus offrira une configuration de 6 cÅ“urs hautes performances et 12 cÅ“urs basse consommation (6P+12E), avec 30 Mo de cache L3 partagÃ©. Le Core Ultra 7 270K Plus, quant Ã lui, exploitera pleinement les capacitÃ©s du cÅ“ur en silicium Arrow Lake-S. Il disposera de 8 cÅ“urs P et 16 cÅ“urs E (8P + 16E) et de 36 Mo de cache L3. Sa frÃ©quence d'horloge devrait Ãªtre lÃ©gÃ¨rement infÃ©rieure Ã celle du Core Ultra 9 285K, modÃ¨le haut de gamme, mais il offrira nÃ©anmoins des performances trÃ¨s Ã©levÃ©es dans les applications multithread.
On ne sait pas encore si Intel proposera Ã©galement des variantes Â« KF Â», câ€™est-Ã -dire des modÃ¨les sans carte graphique intÃ©grÃ©e. Cependant, compte tenu de la stratÃ©gie adoptÃ©e jusquâ€™Ã prÃ©sent par le constructeur, cette hypothÃ¨se semble probable. Il est Ã noter qu'Intel a abandonnÃ© son projet de commercialiser le Core Ultra 9 290K Plus. Cette puce devait Ãªtre une version overclockÃ©e du 285K, avec des frÃ©quences d'horloge plus Ã©levÃ©es. Apparemment, le fabricant a jugÃ© que sa gamme actuelle Ã©tait suffisamment performante. Si les fuites se confirment, nous connaÃ®trons les spÃ©cifications complÃ¨tes des nouveaux processeurs la semaine prochaine. Cependant, il faudra attendre trois semaines supplÃ©mentaires, la publication des tests de performance indÃ©pendants, pour avoir un avis dÃ©finitif.
On ne sait pas encore si Intel proposera Ã©galement des variantes Â« KF Â», câ€™est-Ã -dire des modÃ¨les sans carte graphique intÃ©grÃ©e. Cependant, compte tenu de la stratÃ©gie adoptÃ©e jusquâ€™Ã prÃ©sent par le constructeur, cette hypothÃ¨se semble probable. Il est Ã noter qu'Intel a abandonnÃ© son projet de commercialiser le Core Ultra 9 290K Plus. Cette puce devait Ãªtre une version overclockÃ©e du 285K, avec des frÃ©quences d'horloge plus Ã©levÃ©es. Apparemment, le fabricant a jugÃ© que sa gamme actuelle Ã©tait suffisamment performante. Si les fuites se confirment, nous connaÃ®trons les spÃ©cifications complÃ¨tes des nouveaux processeurs la semaine prochaine. Cependant, il faudra attendre trois semaines supplÃ©mentaires, la publication des tests de performance indÃ©pendants, pour avoir un avis dÃ©finitif.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
16-02IntelProcesseur Intel Nova Lake-S Ã 52 cÅ“urs, uniquement disponible sur les cartes mÃ¨res haut de gamme.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©