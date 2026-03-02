Intel rÃ©pond Ã  Ryzen avec des processeurs Arrow Lake plus puissants. Date de sortie dÃ©voilÃ©e.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Intel rÃ©pond Ã  Ryzen avec des processeurs Arrow Lake plus puissants. Date de s...
PubliÃ© le: 02/03/2026 @ 15:44:09: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIl semblerait que la mise Ã  jour de la gamme de processeurs de bureau Core Ultra de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration arrive plus tÃ´t que prÃ©vu. D'aprÃ¨s VideoCardz, les nouvelles puces pourraient Ãªtre dÃ©voilÃ©es dÃ¨s le 11 mars, bien que les tests soient attendus pour le 23 mars. Il s'agit des modÃ¨les Core Ultra 5 250K Plus et Core Ultra 7 270K Plus, qui viendront renouveler la gamme Arrow Lake-S dÃ©but 2026. Leur commercialisation devrait dÃ©buter peu aprÃ¨s la levÃ©e de l'embargo sur les tests. Le changement le plus significatif par rapport aux modÃ¨les actuels rÃ©side dans l'augmentation du nombre de cÅ“urs et l'extension du cache L3. Le Core Ultra 5 250K Plus offrira une configuration de 6 cÅ“urs hautes performances et 12 cÅ“urs basse consommation (6P+12E), avec 30 Mo de cache L3 partagÃ©. Le Core Ultra 7 270K Plus, quant Ã  lui, exploitera pleinement les capacitÃ©s du cÅ“ur en silicium Arrow Lake-S. Il disposera de 8 cÅ“urs P et 16 cÅ“urs E (8P + 16E) et de 36 Mo de cache L3. Sa frÃ©quence d'horloge devrait Ãªtre lÃ©gÃ¨rement infÃ©rieure Ã  celle du Core Ultra 9 285K, modÃ¨le haut de gamme, mais il offrira nÃ©anmoins des performances trÃ¨s Ã©levÃ©es dans les applications multithread.

On ne sait pas encore si Intel proposera Ã©galement des variantes Â« KF Â», câ€™est-Ã -dire des modÃ¨les sans carte graphique intÃ©grÃ©e. Cependant, compte tenu de la stratÃ©gie adoptÃ©e jusquâ€™Ã  prÃ©sent par le constructeur, cette hypothÃ¨se semble probable. Il est Ã  noter qu'Intel a abandonnÃ© son projet de commercialiser le Core Ultra 9 290K Plus. Cette puce devait Ãªtre une version overclockÃ©e du 285K, avec des frÃ©quences d'horloge plus Ã©levÃ©es. Apparemment, le fabricant a jugÃ© que sa gamme actuelle Ã©tait suffisamment performante. Si les fuites se confirment, nous connaÃ®trons les spÃ©cifications complÃ¨tes des nouveaux processeurs la semaine prochaine. Cependant, il faudra attendre trois semaines supplÃ©mentaires, la publication des tests de performance indÃ©pendants, pour avoir un avis dÃ©finitif.
YouTube inonde les enfants de vidÃ©os rÃ... »« Vous ne partagerez plus votre mot de pas...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 23-02IntelIntel va crÃ©er une nouvelle architecture de cÅ“ur de processeur
 18-02IntelIntel se prÃ©pare Ã  l'Ã¨re des PC dotÃ©s d'IA.
 17-02IntelIntel annonce Xe Next Graphics pour l'IA
 16-02IntelProcesseur Intel Nova Lake-S Ã  52 cÅ“urs, uniquement disponible sur les cartes mÃ¨res haut de gamme.
 16-02IntelIntel publie un nouveau pilote : XeSS 3 avec gÃ©nÃ©ration multi-images prend en charge les anciennes cartes Arc.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Apple02-03
Apple dÃ©voile officiellement l'iPhone 17E. Trois couleurs et un prix attractif.
 Programmation02-03
Claude est hors service dans le monde entier.
 VidÃ©o02-03
YouTube inonde les enfants de vidÃ©os rÃ©alisÃ©es par l'IA. La plateforme n'a aucun contrÃ´le sur le contenu.
 Intel02-03
Intel rÃ©pond Ã  Ryzen avec des processeurs Arrow Lake plus puissants. Date de sortie dÃ©voilÃ©e.
 VidÃ©o02-03
Vous ne partagerez plus votre mot de passe HBO Max avec vos proches. La plateforme renforce ses rÃ¨gles.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page