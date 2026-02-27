Qualcomm a changé d'avis concernant la production de puces de jeu pour consoles portables.

 Se connecter 
Qualcomm a changé d'avis concernant la production de puces de jeu pour consoles...
Publié le: 27/02/2026 @ 17:35:33: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielEn janvier, Qualcomm avait laissé entendre à la presse, lors de la Game Developers Conference de San Francisco, qu'elle pourrait présenter de puissants processeurs Snapdragon basés sur l'architecture Arm pour les consoles de jeux portables Windows. Cela lui aurait permis de concurrencer rapidement le premier processeur de jeu basé sur l'architecture Arm de NVIDIA et les premiers processeurs dédiés aux jeux portables d'Intel. Cependant, les plans ont changé : Qualcomm annonce désormais qu'elle ne présentera aucune mise à jour de la gamme Snapdragon G lors de cet événement et qu'elle n'autorisera pas la presse à tester ou à évaluer les performances des solutions Snapdragon X récemment dévoilées.

Le communiqué officiel indique que les processeurs Snapdragon des séries X et G continuent de dominer les marchés des PC, des ordinateurs de bureau et des consoles portables de jeux, et que l'entreprise reste déterminée à développer ces secteurs et communiquera des informations complémentaires ultérieurement. Les raisons de cette révision des plans ne sont pas divulguées, mais la pénurie massive de mémoire, surnommée « RAMageddon », pourrait bien y avoir contribué. Lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs en février, le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a attribué la baisse significative de « 100 % » des ventes de processeurs à cette pénurie. L'entreprise a donc apparemment décidé qu'il était inutile de précipiter la sortie des processeurs, car la pénurie de mémoire empêcherait leur disponibilité immédiate.
