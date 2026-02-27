Le Google Pixel 11 repéré dans des benchmarks avec une puce peu performante

La puce Tensor G5 a été une occasion manquée pour Google, car bien qu'il s'agisse du premier processeur de la marque à entrer en production de masse chez TSMC, ses performances restaient inférieures à celles de la puce A14 Bionic, vieille de près de six ans et équipant l'iPhone 12 Pro Max. Généralement, de tels faux pas pourraient être imputés au développement d'une nouvelle gamme de produits, mais une récente fuite laisse penser que l'histoire pourrait se répéter. De nouvelles informations concernant le Tensor G6 indiquent que le prochain processeur pourrait hériter des faiblesses de son prédécesseur, risquant ainsi de faire accuser à nouveau un retard d'une génération sur ses concurrents lors de son lancement.
Un appareil portant le nom de code Google Kodiak est récemment apparu sur Geekbench 6 avec une configuration 1+4+2 cœurs et 12 Go de RAM. Dans cette configuration, un cœur performant fonctionne à 4,11 GHz, quatre cœurs performants à 3,38 GHz et deux cœurs basse consommation à 2,65 GHz. Grâce à ces fréquences plus élevées, le Tensor G6 est théoriquement capable d'obtenir un score monocœur plus élevé. Cependant, les performances multicœurs pourraient être limitées, le fabricant ayant réduit le nombre de cœurs de 8 à 7. Sachant que le Tensor G6 serait gravé en 2 nm par TSMC, cette réduction du nombre de cœurs paraît étrange, à moins qu'il ne s'agisse d'une version abandonnée du processeur initialement prévu pour le Pixel 11. Cette pratique est parfois courante pour réduire les coûts.
