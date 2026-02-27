Test Reanimal (PS5) - Les auteurs de Little Nightmares 1&2 récidivent

Publié le: 27/02/2026 @ 16:39:23: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
S'il y a bien une chose qui saute aux yeux depuis l'annonce de REANIMAL , c'est sa ressemblance frappante avec Little Nightmares . Après tout, c'est logique : les développeurs de ce nouveau jeu ne sont autres que ceux qui ont donné naissance à la série à succès de Bandai Namco avec les deux premiers opus, les brillants créateurs de Tarsier Studios , qui, pour ce nouvel opus, travaillent sous l'égide d'un autre éditeur, THQ Nordic. Le fait que REANIMAL soit particulièrement inspiré de Little Nightmares I et II laisse penser que Tarsier n'avait pas encore fini de raconter ses histoires : leur ambition était de donner vie aux cauchemars du passé, à ces horreurs que nous imaginions enfants. Comme toujours, l'inspiration est la même : le design des personnages, des lieux et des monstres qui hantent nos protagonistes est inspiré d'événements de leur passé tourmenté. Alors que tout semblait perdu, le studio, grâce à son talent artistique inimitable, a une fois de plus réussi à créer une horde de nouvelles créatures terrifiantes , qui cette fois-ci nous plongeront dans l'épouvante, sur terre comme en mer. Mais qui sont les protagonistes cette fois-ci ? Deux jeunes enfants, toujours aussi petits, traumatisés par des lieux et des événements… et pourtant indomptables. Ces deux orphelins, frère et sœur, se lancent dans un étrange voyage vers des lieux maudits pour retrouver leurs amis disparus . Le courage sera de mise, d’autant plus que, comme on pouvait s’y attendre, les traumatismes et les événements qui ont inspiré toute cette histoire sont particulièrement puissants. L'île qui sert de décor au jeu est un mélange d'effondrements, d'eau qui engloutit sans cesse des maisons et de hauteurs vertigineuses, mais surtout, un véritable labyrinthe d'horreurs à traverser à pas de loup, qu'il s'agisse de champs de bataille ou de zones de guerre urbaines. Naturellement, toutes les créatures de ces lieux sont thématiques : des humanoïdes invertébrés qui rampent comme des serpents, des enfants entièrement faits de sable, des mouettes qui nous attaquent en groupe, ou encore de véritables humains qui nous attaqueront à leur guise. Bien sûr, il y a aussi des boss , mais nous vous laissons le soin de les découvrir. Car, après tout, un sombre secret nous hante …
