ChatGPT pour adultes : cochez l’option « Discussions coquines » dans le code.

Publié le: 27/02/2026 @ 16:37:11: Par Nic007 Dans "Programmation"
Une référence à un nouveau paramètre appelé « Conversations coquines » est apparue dans le code de l’application ChatGPT , qui vise à introduire des conversations plus explicites et à thème adulte . Cette fonctionnalité s'inscrit dans la stratégie d'OpenAI visant à redéfinir le rôle des assistants numériques , qui sont de plus en plus utilisés pour répondre à des besoins émotionnels et relationnels , et non plus seulement pour des tâches pratiques. Dans le code de ChatGPT version v1.2026.055 , il existe des chaînes de caractères qui décrivent le paramètre « Naughty chats » comme un interrupteur qui permet au système d'utiliser un langage plus « épicé » et à thématique adulte , lorsque l'utilisateur le demande. Ces chaînes de caractères indiquent que l'activation de cette option supprime certaines des contraintes linguistiques et comportementales actuellement en vigueur, tout en restant dans un contexte d'utilisation contrôlé . Cette fonctionnalité est exclusivement destinée aux personnes âgées de 18 ans et plus , avec un rappel explicite de la nécessité d' une vérification de l'âge afin que le service reste adapté à tous les publics.
Le code ne décrit pas directement le mécanisme de vérification, mais le nouveau paramètre est lié à l'outil de prédiction d'âge récent de ChatGPT , qui estime l'âge d'un utilisateur en combinant plusieurs facteurs . Si le système ne parvient pas à déterminer l'âge, il classe par défaut l'utilisateur dans la catégorie des moins de 18 ans , bloquant ainsi l'accès aux discussions à caractère sexuel . Si la classification est jugée incorrecte, l'utilisateur peut demander à être déplacé dans la catégorie des plus de 18 ans en envoyant un selfie à Persona , un service externe de vérification d'identité , qui gère les contrôles de documents et d'âge. Dès octobre 2025 , le PDG d'OpenAI, Sam Altman, avait évoqué publiquement la possibilité d'introduire du contenu érotique dans ChatGPT pour les utilisateurs adultes vérifiés , rappelant le principe de « traiter les adultes comme des adultes » . Altman a également précisé que ChatGPT ne proposerait pas de contenu à caractère adulte de son propre chef, mais seulement en réponse à une demande explicite de l'utilisateur, une phrase que l'on retrouve dans les chaînes de caractères liées aux discussions coquines .Ces éléments témoignent d'une certaine cohérence entre les déclarations publiques de la direction et les fonctionnalités qui ressortent du code de l'application.
Ces informations proviennent d'une analyse approfondie d'un fichier APK , c'est-à-dire de l'analyse d'un code en cours de développement , qui permet souvent de prévisualiser les fonctionnalités à venir, mais ne garantit pas leur publication effective au public. Nous tenons également à souligner que de nombreuses fonctionnalités identifiées à ce stade restent expérimentales et pourraient ne jamais apparaître dans les versions stables de l'application. Pour savoir si les conversations coquines deviendront réellement une composante de l'expérience quotidienne de ChatGPT , il faudra attendre les prochaines décisions d' OpenAI .
