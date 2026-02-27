 Se connecter 
La NVIDIA Shield TV ne meurt jamais : une nouvelle mise à jour majeure arrive.
Publié le: 27/02/2026 @ 16:36:00: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielNVIDIA continue de prendre en charge la Shield TV et le prouve avec le déploiement d' une nouvelle mise à jour , après avoir précisé qu'elle n'a aucune intention d'interrompre le support logiciel prochainement. Pour les utilisateurs de ce boîtier multimédia , la mise à jour corrige des failles de sécurité ainsi que certains problèmes pratiques qui pouvaient nuire à leur utilisation quotidienne. La nouvelle mise à jour du firmware, baptisée Shield Experience 9.2.4 , est disponible pour tous les modèles Shield TV et se concentre sur la maintenance et la correction de bugs plutôt que sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités. La dernière mise à jour majeure pour Shield TV remontait à mai 2025 ; cette version confirme donc la continuité du service. L'élément le plus notable concerne les correctifs de sécurité , que NVIDIA porte au niveau de janvier 2026. Ainsi, la Shield TV bénéficie d'une base logicielle plus à jour , avec des correctifs pour les vulnérabilités connues affectant le système. La mise à jour concerne également la lecture sur Disney+ , corrigeant un problème qui empêchait la lecture correcte du contenu . Ceux qui utilisent Shield TV comme appareil de streaming principal peuvent ainsi compter sur un fonctionnement plus fiable de la plateforme Disney.

Nvidia corrige également un bug affectant les télécommandes tierces connectées à la Xbox , qui ne se reconnectaient pas correctement après une mise en veille . Avec cette nouvelle version, la gestion de ces accessoires est plus stable à la sortie de veille de la console. Une autre correction concerne un plantage qui, dans certaines situations, provoquait l'allumage inattendu de la Shield TV et des appareils connectés via CEC en mode veille . Cette correction vise à éviter les mises sous tension soudaines de la chaîne audio-vidéo connectée au port HDMI . L'entreprise indique également avoir corrigé les déconnexions fréquentes des télécommandes Bluetooth tierces , qui pouvaient entraîner une perte de connexion avec la Shield TV. Grâce à Shield Experience 9.2.4, la connexion devrait être plus stable . Enfin, NVIDIA corrige un bug dans l' application Paramètres , qui provoquait un plantage lorsque NVIDIA Share était activé au-dessus de l'écran Paramètres. Ce changement vise à rendre l'interaction entre les fonctions du système et les outils de partage plus cohérente .
